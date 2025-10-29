Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Ao Minuto

11:38
Marisa Susana não tem dúvidas: As chapas de Vera a Dylan foram bem dadas - Big Brother
02:57

Marisa Susana não tem dúvidas: As chapas de Vera a Dylan foram bem dadas

11:37
Dylan perde a cabeça e arrasa Marisa Susana: «Estás a diminuir a tua idade mental» - Big Brother
04:27

Dylan perde a cabeça e arrasa Marisa Susana: «Estás a diminuir a tua idade mental»

11:19
«O Leandro quer gritar»: Marisa Susana farta-se da atitude do colega pela manhã - Big Brother
01:16

«O Leandro quer gritar»: Marisa Susana farta-se da atitude do colega pela manhã

11:12
Dylan, Raquel e Inês sem papas na língua:«É ridiculo» - Big Brother
06:40

Dylan, Raquel e Inês sem papas na língua:«É ridiculo»

10:53
Monólogos de Leandro: Revoltado, o concorrente fala sozinho - Big Brother
02:39

Monólogos de Leandro: Revoltado, o concorrente fala sozinho

10:51
A atitude de Pedro com a mulher que lhe valeu uma sanção pesada e um aviso de Cristina Ferreira - Big Brother

A atitude de Pedro com a mulher que lhe valeu uma sanção pesada e um aviso de Cristina Ferreira

10:46
Picardias pela manhã. Leandro dá conselho inesperado a Liliana: «Faz as malas e sai» - Big Brother
01:45

Picardias pela manhã. Leandro dá conselho inesperado a Liliana: «Faz as malas e sai»

10:37
Caos no pequeno-almoço: Leandro explode em conversa com Marisa Susana - Big Brother
01:31

Caos no pequeno-almoço: Leandro explode em conversa com Marisa Susana

10:26
Bruno e Marisa Susana no segundo confronto mais tenso desta edição. Isto é tudo o que precisa saber - Big Brother

Bruno e Marisa Susana no segundo confronto mais tenso desta edição. Isto é tudo o que precisa saber

10:22
«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele - Big Brother
07:30

«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele

10:16
As imagens que todos querem ver: Bruno ‘perde a cabeça’ com Marisa Susana por causa de... farinha - Big Brother

As imagens que todos querem ver: Bruno ‘perde a cabeça’ com Marisa Susana por causa de... farinha

10:16
Gritos e mais gritos reinam na madrugada: «Esta mas é calada! (...) És baixa!» - Big Brother
02:27

Gritos e mais gritos reinam na madrugada: «Esta mas é calada! (...) És baixa!»

10:15
«Com os olhos esbugalhados para mim... ia fazer o quê? Ele não me agarra»: Marisa Susana reage a tensão com Bruno - Big Brother
05:12

«Com os olhos esbugalhados para mim... ia fazer o quê? Ele não me agarra»: Marisa Susana reage a tensão com Bruno

10:12
«O braço está arranhado»: Liliana repara em Marisa Susana após caos protagonizado com Bruno - Big Brother
02:05

«O braço está arranhado»: Liliana repara em Marisa Susana após caos protagonizado com Bruno

10:00
Comentadores analisam (ao segundo) o momento da farinha que está a dar que falar e mostram-se indignados - Big Brother
01:11

Comentadores analisam (ao segundo) o momento da farinha que está a dar que falar e mostram-se indignados

09:53
A farinha no centro da polémica: Após confronto intenso com Bruno, Marisa Susana acaba em lágrimas - Big Brother
02:32

A farinha no centro da polémica: Após confronto intenso com Bruno, Marisa Susana acaba em lágrimas

09:37
O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso - Big Brother
02:36

O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso

09:25
«Não tens nada que me agarrar!»: Marisa Susana explode com Bruno - Big Brother
01:20

«Não tens nada que me agarrar!»: Marisa Susana explode com Bruno

09:24
«Estás a dar pontapés na mala de quem?!»: Bruna 'passa-se' com Mariana - Big Brother
02:28

«Estás a dar pontapés na mala de quem?!»: Bruna 'passa-se' com Mariana

09:23
De narizes colados e frente a frente: Bruna e Mariana viradas do avesso - Big Brother
05:31

De narizes colados e frente a frente: Bruna e Mariana viradas do avesso

09:22
Negócio fechado: A Voz diz que Pedro Jorge vai jantar a sós com Liliana - Big Brother
01:09

Negócio fechado: A Voz diz que Pedro Jorge vai jantar a sós com Liliana

09:21
Alta tensão: Marisa quer saber quem é a mulher mais bonita da casa para Pedro Jorge e ele... - Big Brother
04:49

Alta tensão: Marisa quer saber quem é a mulher mais bonita da casa para Pedro Jorge e ele...

09:14
Ciúmes ao rubro: Pedro Jorge acusa Marisa de estar muito 'íntima' de outro concorrente - Big Brother
02:46

Ciúmes ao rubro: Pedro Jorge acusa Marisa de estar muito 'íntima' de outro concorrente

09:04
«A minha mulher olha para ti e vê logo que estou a brincar»: Bruno 'ataca' o físico de Marisa Susana? - Big Brother
03:44

«A minha mulher olha para ti e vê logo que estou a brincar»: Bruno 'ataca' o físico de Marisa Susana?

08:45
«Este discurso é reles e ordinário (...) Não a vê como uma mulher digna»: Márcia Soares 'rasga' Bruno - Big Brother
05:04

«Este discurso é reles e ordinário (...) Não a vê como uma mulher digna»: Márcia Soares 'rasga' Bruno

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

  • Secret Story
  • Há 52 min
Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes - Big Brother

Namoro de Inês Morais e Pedrinho chegou ao fim. E isto é tudo o que se sabe

Inês Morais está solteira. A comentadora da TVI já confirmou que o namoro com Pedrinho chegou ao fim. Inês Morais garante que o fim da relação foi pacifico e que terminou tudo a bem. Contudo, recusou-se a avançar mais pormenores, explicando que pretende reservar na privacidade este assunto da sua vida.

Inês Pedrinho e Pedrinho conheceram-se em Coimbra, onde frequentavam o mesmo curso na Universidade de Sociologia. Foi através de um «amigo em comum» que os dois se conheceram.

Apesar de manter sempre a relação reservada, Inês Morais chegou a dar declarações sobre o namoro. «Para mim, a principal coisa no início foi o facto de ele ser a pessoa mais engraçada do mundo. Eu ria-me tanto com ele. No sentido de humor identificava-me tanto». 

Temas: Inês Morais Pedrinho

Fora da Casa

Zé já seguiu em frente. Ex-noivo de Liliana surge bem acompanhado e fãs aplaudem: «Fico super feliz»

Zé já seguiu em frente. Ex-noivo de Liliana surge bem acompanhado e fãs aplaudem: «Fico super feliz»

Há 33 min
Zé, ex-noivo de Liliana, surpreende com conhecidos ex-concorrentes

Zé, ex-noivo de Liliana, surpreende com conhecidos ex-concorrentes

Há 56 min
Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

Ontem às 19:57
Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Ontem às 19:07
O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

Ontem às 18:46
Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Ontem às 18:33
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso
02:36

O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso

Há 2h e 29min
Hilariante! Pedro Jorge deixa colegas a chorar a rir com imitação de Raquel e Bruna
00:53

Hilariante! Pedro Jorge deixa colegas a chorar a rir com imitação de Raquel e Bruna

Ontem às 22:43
Mão pesada! Voz sanciona Pedro Jorge e Cristina deixa conselho: «Só um é que ganha»
02:06

Mão pesada! Voz sanciona Pedro Jorge e Cristina deixa conselho: «Só um é que ganha»

Ontem às 21:50
«O braço está arranhado»: Liliana repara em Marisa Susana após caos protagonizado com Bruno
02:05

«O braço está arranhado»: Liliana repara em Marisa Susana após caos protagonizado com Bruno

Há 1h e 54min
Comentadores analisam (ao segundo) o momento da farinha que está a dar que falar e mostram-se indignados
01:11

Comentadores analisam (ao segundo) o momento da farinha que está a dar que falar e mostram-se indignados

Há 2h e 6min
Ver Mais

Notícias

Zé já seguiu em frente. Ex-noivo de Liliana surge bem acompanhado e fãs aplaudem: «Fico super feliz»

Zé já seguiu em frente. Ex-noivo de Liliana surge bem acompanhado e fãs aplaudem: «Fico super feliz»

Há 33 min
Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Há 52 min
A atitude de Pedro com a mulher que lhe valeu uma sanção pesada e um aviso de Cristina Ferreira

A atitude de Pedro com a mulher que lhe valeu uma sanção pesada e um aviso de Cristina Ferreira

Há 1h e 15min
Bruno e Marisa Susana no segundo confronto mais tenso desta edição. Isto é tudo o que precisa saber

Bruno e Marisa Susana no segundo confronto mais tenso desta edição. Isto é tudo o que precisa saber

Há 1h e 40min
Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

Ontem às 19:57
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Ontem às 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

27 out, 14:51
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

27 out, 10:21
Ver Mais Outros Sites