Inês Morais emociona-se no confessionário e arrasa Renata Reis: «É jogar sujo, é má pessoa»

Inês mostrou-se triste com uma afirmação de João Ricardo que a levou a estar mais frágil nos últimos dias.

A concorrente criticou também fortemente Renata Reis por ter enfatizado uma situação que a magoou.

Inês Morais tem estado mais sensível nos últimos dias, chegando mesmo a desabar em lágrimas por causa de uma frase de João Ricardo, que numa troca de acusações e provocações lhe disse que tinha uma «cara feia».

Esta quarta-feira, em conversa com Cláudio Ramos no confessionário, a concorrente emocionou-se ao explicar o que sentiu e não poupou críticas a Renata Reis, por ter dado ênfase a toda uma situação que a magoou.

«Eu não gostei da palavra que foi dita pelo João ontem, eu tentei não dar ênfase ao assunto, mas o assunto voltou no direto e depois eu fiquei um bocadinho triste e chorei um bocado e faz parte, está tudo bem», começou por explicar Inês Morais.

A concorrente continuou: «Eu percebo o que é que o João quis dizer com isso e eu não quero que as pessoas pensem mal daquilo que ele disse, porque não tem a ver com ele, tem a ver comigo, eu não gostei do que ele disse. Eu posso ouvir aqui muita coisa, mas essa não gostei, porque até eu que às vezes abuso um bocado dos adjetivos, não era um sítio onde me iria meter, não gosto».

«Entretanto eu fiquei frágil e hoje voltaram-me a atacar com isso, como se eu não tivesse motivos ou sentimentos… eu ofendo-me com muito pouco e quiseram fazer passar que eu estou a aproveitar-me de uma situação, quando eu não estou. E eu senti-me verdadeiramente triste e sinto-me e não tenho problemas nenhuns com isso e se chorar está tudo bem. E se eu quiser chorar vou chorar», acrescentou.

Inês criticou depois diretamente Renata por ter voltado a insistir num tema que a incomodou: «A partir do momento em que as pessoas veem como é que eu saio do confessionário e como é que eu fiquei ontem e trazem isso para uma dinâmica hoje...».

«Eu não quero saber da resposta dela (Renata), se eu magoei os sentimentos dela estou muito pouco preocupada com isso, a partir do momento em que ela magoa os meus e traz propositadamente um assunto sensível para ali», sublinhou Inês.

A concorrente acrescentou: «Ela viu que eu estava mal, viu que eu estava desconfortável com esse assunto e quis trazê-lo. Ao fim disso, como se não bastasse, ela ainda puxa um segundo assunto, de uma coisa que nada tem a ver com ela».

«Eu não esqueço, porque acho que isso é jogar sujo (...) sinto mesmo que é má pessoa, foi muito má para mim e eu não me vou esquecer disso. Eu não faço este tipo de coisas a ninguém», rematou Inês Morais ainda muito emocionada.