Exclusivo APP TVI Reality: Inês Morais descobre missão de Renata: «A sério que deu uma missão à Renata de me importunar...»

No Secret Story - Desafio Final, a Voz atribuiu uma missão secreta, Inês Morais deverá acordar «zen», para surpresa de todos. Renata Reis recebe contra-missão e deverá perturbar o estado «zen» de Inês Morais.

Inês Morais a sós no confessionário fala com voz sobre o facto de ter descoberto missão de Renata: «A sério que deu uma missão à Renata de me importunar...» Inês Morais acaba por admitir que a deixou brincar, mas revela algo mais...

