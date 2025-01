Sandrina Pratas entra em grande na casa do Secret Story e Inês Morais surpreende com reação inesperada! Veja o momento!

Reação inédita: Entrada inesperada de Sandrina Pratas deixa Inês Morais sem reação! Descubra o momento que já está a dar que falar.

Na gala deste sábado do Secret Story - Desafio Final as portas da casa voltam a abrir-se para mais um concorrente ter oportunidade de agarrar o desafio com unhas e dentes e dar tudo no jogo. Sandrina Pratas é uma concorrente que deu muito que falar no seu primeiro programa e que saiu expulsa pelos portugueses na grande final, o que deixou ainda maior a sua sede de vencer.

É por tudo isto que Sandrina Pratas aceitou o desafio e entrou novamente na casa onde já passou muitos meses!

Quando chegou a hora de Sandrina Pratas entrar no Secret Story - Desafio Final, os concorrentes da casa geraram reações contrastantes. Iury foi a primeira a recebê-la com um abraço caloroso, enquanto Inês Morais ficou visivelmente surpreendida e «congelada», com uma expressão que não passou despercebida.

A postura contida de Inês Morais está a dar muito que falar e contrastou com a receção emotiva dos restantes colegas!