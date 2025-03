Inês Morais pensou em desistir do Desafio Final? «Só quem está lá dentro é que sabe...»

Inês Morais, vencedora do Desafio Final, brilha na grande final e o seu look tem um significado especial! Saiba tudo

Inês Morais surge com companhia inesperada nos bastidores do «Dois às 10»

Inês Morais venceu o Secret Story - Desafio Final no passado domingo, depois de ter ganho o Big Brother há um ano.

Hoje, dia 19 de março de 2025, teve a oportunidade de visitar Cristina Ferreira no Dois às 10, para comentar a sua prestação no reality show da TVI.

Inês descreveu o programa como uma experiência mais dura do que a edição anterior em que havia participado. Foi então que fez uma revelação inesperada: pensou em desistir do Desafio Final! «Só quem está lá dentro é que sabe» explicou a vencedora, que assume não ter tido coragem para o fazer, com receio do que cá fora, as pessoas que lhe são próximas poderiam pensar.

Neste contexto, elogiou João Ricardo pela coragem de desistir, considerando que uma desistência pode, na verdade, ser um ato de bravura.Confessou sentir-se muitas vezes sozinha e incompreendida.

Veja o vídeo e saiba mais:

Foi ao falar da sua relação com Miguel Vicente no jogo e recordar o momento da vitória, que Inês fez uma revelação sobre o que aconteceu em estúdio e que deu que falar.

«Foi por isso que o estúdio fez aquele barulho» começou por explicar a vencedora, que revelou ter estendido a mão a Miguel, como sinal de apoio e respeito naquele momento de nervos à flor da pele, ao que este recusou, levando assim a uma reação por parte do público presente na plateia: «Não queria que ele se sentisse mal nem queria que as pessoas tivessem feito aquele barulho no estúdio... Detestei isso (...) Não estava à espera».

Apesar de tudo, Inês admitiu: «Percebo perfeitamente o facto de ele não me ter dado a mão. As pessoas não tinham de fazer aquilo».

Veja a entrevista: