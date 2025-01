Mistério desvendado: Inês Morais acerta no segredo da semana. Saiba tudo aqui

Inês Morais furiosa com Renata: «Que vá bugiar! Ela acordou o monstro!»

Rita Almeida encontra botão e termina com as privações na casa. Inês Morais chega ao segredo da semana

Inédito! Inês Morais arrisca e acerta no segredo da semana! Veja aqui o momento!

Inês Morais desvendou o segredo da semana e os concorrentes reagiram com grande euforia.

A concorrente arriscou na teoria, após terem encontrado o botão que termina com as privações.

Inês Morais acertou no segredo da semana: «Há um botão na casa que termina com todas as privações». A concorrente arriscou nesta teoria e apresentou-a à Voz e depois ao grupo, conseguindo assim desvendar o segredo desta semana.

Isto aconteceu após uma pista que os concorrentes receberam e que fez com que Rita Almeida encontrasse o botão escondido debaixo de um dos sofás da sala. A concorrente carregou nele e a Voz anunciou o fim das privações a que estavam sujeitos: sem água quente, com comida limitada e sem acesso às camas.

Inês Morais juntou as peças e rapidamente chegou à conclusão de que era este o segredo da semana, indo registar a intenção de o desvendar à Voz. A concorrente disse depois ao grupo o que pensava ser esse segredo e após algumas opiniões dos colegas, o soberano acabou por confirmar que a sua teoria estava certa.

As reações a esta descoberta foram de grande euforia e felicidade, ainda que depois da descoberta de Rita Almeida, alguns concorrentes já suspeitassem que este poderia ser mesmo o segredo da semana.

Veja o momento em baixo: