Gritos e acusações! Inês Morais revoltada com um comentário de Teresa Silva: «A comentadora é mal-educada»

Estalou o verniz no segundo dia na casa do Secret Story - Desafio Final! Inês Morais ficou revoltada com um comentário que Teresa Silva dirigiu a alguém da casa: «Pessoa de m**da».

Ao ouvir tal coisa, Inês interveio: «Foi isso que tu disseste? (...) Não fica bem... não adorei». A gritaria e a troca acesa de farpas começaram entre ambas.

«És uma incoerente, porque gostas tanto de criticar pessoas mal-educadas lá fora e chegas aqui... és a primeira a dizer isso. (...) A comentadora é mal-educada», atirou a vencedora do Big Brother 2024 aos berros, ao que a ex-concorrente do Big Brother 2020 respondeu: «A comentadora ficou lá fora! Isso é muito básico».

Inês acabou por não aguentar mais e retirou-se da pérgola, dizendo: «A Teresa gosta muito de defender os machos que muitas vezes não valem um cigarro fumado».

Veja tudo o que aconteceu: