Alta tensão! Inês Morais e Vânia Sá muito perto uma da outra em novo confronto: «Afasta-te»

Inês Morais e Vânia Sá tiveram uma discussão intensa, que levou novamente a uma aproximação física.

Inês não gostou e pediu a Vânia para se afastar num clima de grande tensão.

Inês Morais e Vânia Sá voltaram a protagonizar um novo confronto aceso no Secret Story - Desafio Final, estando muito próximas uma da outra, mas não pelos melhores motivos, uma vez que os ânimos se exaltaram bastante.

Tudo começa numa dinâmica em que Afonso atribui o rebuçado a Vânia. Afonso considera que a colega deveria melhorar a forma como se dirige quando está em debates, pois a forma como se exprime e as palavras que utiliza «não são de todas as melhores».

O concorrente salienta que Inês também adjetiva, algo que não é bom, mas que, mesmo assim, consegue ser doce para os colegas. Afonso argumenta ainda que também considera Margarida um pouco amarga, mas que também já viu a concorrente a ser doce para Inês.

Vânia profere que não vai responder a algo que «não tem pés nem cabeça». Afonso relembra o momento em que Vânia chamou feia a Inês, mas esta nega e menciona que talvez tenha dito que a concorrente não se arranjava.

Inês garante que Vânia utilizou a palavra feia e que lhe pediu para não falar nos atributos físicos. Também Daniela se recorda do momento, já Vânia nega tê-lo feito. Inês conta como tudo aconteceu e as palavras proferidas pela colega.

A Voz pede a Vânia que ouça os colegas e reflita, mas Vânia nega que tenha chamado feia a quem quer que seja, pois considera isso grave. A concorrente dirige-se a Afonso e diz-lhe que fica triste pois achava-o mais inteligente. Já Afonso aconselha Vânia a não pegar só no adjetivo «feia» e a refletir também nas outras coisas que já chamou. Inês relembra que já por três vezes a colega se referiu ao seu aspeto físico.

Mais tarde, Margarida diz a Vânia que Afonso está triste com ela. O tema volta a ser o facto de Vânia ter dito ou não a palavra «feia». Afonso acha que é feio caracterizar os outros. Vânia questiona se ele precisa assim tanto da Inês, visto que o concorrente foi buscar um assunto que nada lhe dizia respeito a si, mas sim, a Inês.

Afonso garante que todos viram e refere que foi um comentário desnecessário dizer às pessoas para se arranjarem porque estão num programa de televisão, visto que cada um se sente bem da forma que é e está. Vânia esclarece que do seu ponto de vista não é bonito um apresentador de televisão ir trabalhar de pijama.

Miguel Vicente ao ver os dois concorrentes atira «o puto é bom» e explica que as coisas se podem dizer, mas de forma a serem melhor interpretadas. Miguel Vicente acaba por dizer que o melhor é chamarem Inês para que a colega esclareça tudo. Sandrina questiona o colega se foi mesmo acordar Inês e Iury atira «és vtzeiro».

Miguel chega ao Quarto Laranja e pede para Inês se «meter fina» porque está a acontecer uma discussão na Casa onde ela é a protagonista. A concorrente mostra resistência para levantar-se, mas acaba por ceder. Inês chega à divisão e Vânia aponta «só para saberes que não queria interromper o teu sono de beleza», a concorrente atira, «mas queres dizer o que com o sono de beleza, hoje já me disseste o que querias dizer».

As duas acabam por discutir sobre o tema novamente e Vânia aproxima-se de Inês ao conversar. Inês pede que a mesma se afaste, porque não gosta do tipo de aproximações da colega. Vânia afasta-se e grita as palavras, Inês com urgência tapa os ouvidos e dirige-se aos Quarto Laranja, novamente. De volta à Cozinha, Vânia continua a afirmar que não chamou a Inês de feia e que Afonso está a entrar em defesa dela sem necessidade.

Ânimos voltam a exaltar-se no Especial

No Especial com Cláudio Ramos, os ânimos voltam a exaltar-se entre Inês e Vânia e as duas concorrentes trocam farpas e acusações. O clima fica de tal forma tenso, que o apresentador vê-se obrigado a intervir para acalmar o ambiente, pedindo que fale uma de cada vez.

As concorrentes são confrontadas com imagens polémicas das discussões das últimas horas na casa mais vigiada do País e a discussão volta a acender-se em pleno direto, o que mostra que Vânia e Inês não se entendem de forma alguma.