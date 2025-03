O percalço que Inês Morais sofreu no momento da vitória, que quase correu mal e obrigou a uma intervenção urgente

Na gala final do Secret Story – Desafio Final, Inês Morais escolheu um look cheio de significado para a noite que a consagraria vencedora do programa, ao usar o mesmo vestido da gala de estreia, simbolizando o ciclo completo da sua participação.

«Já conheço esse vestido» comentou Cláudio Ramos ao ver Inês, logo no início da gala, ao que esta responde: «Como começo é como acabo».

O modelo, da marca recentemente lançada pela própria, destacou-se na noite que encerrou o programa da TVI.

Contudo, a noite ficou marcada por um imprevisto: o vestido rasgou em direto, criando uma situação inesperada no derradeiro momento da vitória. «Está tudo à mostra» podemos ouvir a também vencedora do Big Brother no meio da euforia.

Alguns ex-colegas da casa apressaram-se a resolver o problema e a tapar Inês com um casaco.

Veja o momento aqui:

Veja também:

Inês Morais fez história ao sagrar-se campeã do Secret Story-Desafio Final. Em menos de um ano, a jovem venceu dois reality shows da TVI. O primeiro foi o Big Brother, no dia 30 de junho de 2024. Levou para casa um cheque de 100 mil euros. Daniela Ventura ficou em segundo lugar. Agora, derrotou Miguel Vicente e levou para casa um cheque de 20 mil euros, por ter vencido o Desafio Final.

A «dobradinha» é um feito alcançado por poucos e Inês Morais conseguiu-o em tempo recorde.

Luís Nascimento, irmão de Cláudio Ramos, foi o primeiro a conseguir este feito. Tendo vencido o Secret Story 4, em 2013, e A Quinta: O Desafio, em 2016.

Bruno de Savate também conseguiu o mesmo: venceu o Secret Story: Luta pelo Poder, em 2015, e o Big Brother – Desafio Final, em 2024.

As primeiras palavras de Inês Morais após vencer o Secret Story Desafio Final

Inês Morais ficou muito emocionada após receber o grande prémio do Secret Story - Desafio Final, vinte mil euros!

Em exclusivo com a repórter digital do programa, Rita Vassalo, a concorrente contou as primeiras palavras e emoções após sair da casa: «Eu quero agradecer muito, não estava à espera, passaram muitos bons concorrentes pela casa, fico muito feliz! Obviamente que disputar esta final com o Miguel é um grande concorrente de reality show, significou muito para mim, e dou os parabéns a ele também! Eu senti que tentaram sempre desvalorizar a minha vitória no anterior… E agora estou curiosa para saber o que é que vão dizer desta!»

Veja aqui o testemunho completo!