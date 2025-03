Inês Morais vence o Secret Story e lança farpa assim que dá as primeiras declarações

Após a vitória de Inês Morais, eis que Miguel Vicente reage de forma inédita! Todas as imagens aqui

Inês Morais sagrou-se a grande vencedor do Secret Story Desafio Final com 58% dos votos. Miguel Vicente ficou em segundo lugar com 42% dos votos!

A jovem mostrou-se muito emocionada após receber o grande prémio, o primeiro lugar e um cheque de 20 mil euros.

Na primeira entrevista após a vitória, Inês Morais destacou as emoções após sair da casa: «Eu quero agradecer muito, não estava à espera, passaram muitos bons concorrentes pela casa, fico muito feliz! Obviamente que disputar esta final com o Miguel é um grande concorrente de reality show, significou muito para mim, e dou os parabéns a ele também!», declarou, deixando também uma palavra aos críticos: «Eu senti que tentaram sempre desvalorizar a minha vitória no anterior… E agora estou curiosa para saber o que é que vão dizer desta!».

A vitória histórica no Secret Story. Inês Morais alcança feito que só muito poucos conseguiram

Inês Morais fez história ao sagrar-se campeã do Secret Story-Desafio Final. Em menos de um ano, a jovem venceu dois reality shows da TVI. O primeiro foi o Big Brother, no dia 30 de junho de 2024. Levou para casa um cheque de 100 mil euros. Daniela Ventura ficou em segundo lugar. Agora, derrotou Miguel Vicente e levou para casa um cheque de 20 mil euros, por ter vencido o Desafio Final.

A «dobradinha» é um feito alcançado por poucos e Inês Morais conseguiu-o em tempo recorde.

Luís Nascimento, irmão de Cláudio Ramos, foi o primeiro a conseguir este feito. Tendo vencido o Secret Story 4, em 2023, e a Quinta: O Desafio, em 2016. Bruno de Savate também conseguiu o mesmo: venceu o Secret Story: Luta pelo Poder, em 2015, e o Big Brother – Desafio Final, em 2024.

