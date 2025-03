Imperdível! Inês Morais surpreende com revelação: «A Voz disse-me que...»

Inês Morais, vencedora do Desafio Final, brilha na grande final e o seu look tem um significado especial! Saiba tudo

Inês Morais contou algo que a Voz lhe disse acerca do seu jogo.

A revelação foi feita no programa «Goucha» da TVI.

Inês Morais de 25 anos foi a grande vencedora do Secret Story - Desafio Final e deu uma entrevista ao programa Goucha, esta segunda-feira dia 17 de março, na qual fez uma retrospetiva do seu percurso e fez uma revelação sobre algo que a Voz lhe disse acerca do seu jogo.

«Quase todos eles (os colegas) conseguiram ver mais do que aquilo. Nós somos propostos a dar a nossa opinião e eu prefiro dá-la de maneira mais crua. Eu disse várias que o meu jogo parecia agressivo, mas a Voz disse-me ‘agressivo não, aguerrido’. Mas eu comecei a sentir que os meus colegas me percebiam», contou a Manuel Luís Goucha.

Inês Morais falou ainda nas amizades que ganhou nesta edição e uma delas é Joana Diniz. A jovem recordou a zanga que as duas tiveram no programa e a que a marcou: «É minha amiga e é diferente. Eu estou à espera de tudo de todos porque aquilo é um jogo, mas com ela não, é uma coisa diferente. Foi uma coisa que me custou mais a ultrapassar, mas está ultrapassadíssima».

Também João Ricardo fica para a vida: «Deu-me dores de cabeça porque é um grande jogador, mas foi alguém que me tocou muito pela maneira como ele saiu. Porque eu muitas vezes quis desistir e não tive essa coragem», afirmou.

Por último e de forma surpreendente, Inês mencionou Daniela Santos, que foi sua antagonista no jogo: «Foi uma pessoa que me surpreendeu muito lá dentro e eu admiro-a muito. Tem uma coisa que eu admirei muito durante o programa todo, a maneira como ela é amiga dos seus».

Inês revelou também que já está a pensar no futuro e nas suas intenções de conquistar a terceira vitória em reality shows. A jovem, que se destacou pela sua autenticidade e força de personalidade, comentou sobre o seu desejo de continuar a crescer pessoal e profissionalmente, dando pistas sobre o que podemos esperar nos próximos anos.

Durante a conversa, Inês Morais foi questionada sobre a possibilidade de uma terceira participação em reality shows, e a resposta não deixou dúvidas: «Quando tiver 30… daqui a 5 anos». Com uma atitude descontraída, a vencedora afirmou que, embora ainda não tenha planos imediatos de voltar à televisão, está aberta a essa possibilidade quando se sentir confortável e no momento certo. A jovem revelou que o tempo é um fator importante, e que, quando chegar a essa fase da sua vida, estará pronta para enfrentar novos desafios, sempre com a mesma autenticidade que a tornou uma das grandes favoritas do público.

Inês não esconde que a maior aprendizagem que retirou da sua experiência no Desafio Final não foi apenas a vitória, mas o autoconhecimento e o amadurecimento pessoal. «O que este desafio me trouxe foi muito mais que o prémio final», disse ela, refletindo sobre o impacto que a participação teve na sua vida. Inês revelou também que, ao longo da sua jornada no programa, aprendeu a lidar melhor com as suas opiniões e a respeitar mais as diferenças, o que a torna mais preparada para o que vem pela frente.

Além da vontade de voltar aos reality shows, Inês está focada em novos projetos. A vencedora confirmou que está a trabalhar na criação da sua própria marca de roupa, Brihnz, que será lançada em breve. «Estou a focar-me no storytelling da marca», contou, explicando que a coleção já está desenhada e em processo de produção. Com uma abordagem cuidada e artesanal, Inês quer que a sua marca represente a sua identidade e os valores que defende.

