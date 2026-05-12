Entrou na casa com o namorado e as ex dele, mas acabou com outro. Hoje está solteira e cada vez mais «gata»

Eram um dos casais mais acarinhados dos realities. Mas poucos sabem que já não estão juntos

Inês Silva tornou-se uma das concorrentes mais faladas do Secret Story 5 ao entrar na casa com um segredo que prometia causar polémica: “As duas ex do meu namorado estão na Casa”. O namorado era Bruno Savate e as ex-companheiras Flávia e Sofiya, um cenário que rapidamente deu origem a momentos de tensão e muitos confronto.

Apesar de ter entrado no jogo ao lado de Bruno Savate, a relação acabou por se desgastar durante o reality show. Com o passar das semanas, Inês aproximou-se cada vez mais de outro concorrente - Hugo Miranda - e os dois acabaram por viver um romance inesperado que conquistou muitos espectadores.

A paixão continuou fora da casa e o casal manteve uma relação durante vários anos. Ainda assim, o namoro acabou por chegar ao fim, com ambos a seguirem caminhos diferentes. Ele voltou a encontrar o amor e refez a vida ao lado de outra mulher.

Já Inês Silva vive uma fase mais tranquila e feliz. Solteira, a ex-concorrente mostra-se mais focada em si própria e numa etapa de maior maturidade e confiança. Nas redes sociais, são vários os registos em que se mostra melhor do que nunca, somando elogios.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Inês Silva. Veja ainda uma outra galeria dela com Hugo Miranda.