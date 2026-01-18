«Sangue por todo o lado»: Cara da TVI vive “pesadelo” inesperado e as imagens impressionam

Sustos e acidentes acontecem a qualquer um e esta conhecida comentadora da TVI que o diga. Inês Simões viveu um "pesadelo" inesperado este sábado e recorreu às redes sociais para contar tudo, mostrando também imagens do momento.

«O meu final de dia hoje não foi bonito, nem leve, nem tranquilo. A meio da tarde de um sábado, num passeio normal com o Louis, o nosso Serra da Estrela, aconteceu tudo em segundos», começou por contar a comentadora no Instagram.

Inês Simões continuou o relato: «Estava tudo bem e, de repente, um corte profundo numa pata depois de ter pisado um vidro. Sangue por todo o lado. Para quem não sabe, as patas dos cães são zonas extremamente irrigadas e as almofadas, apesar de resistentes, são muito sensíveis».



«Resultado: corrida contra o tempo para encontrar um hospital veterinário aberto ao sábado ao final do dia perto de casa. O Louis assustado. Nós em pânico. Acabou por ser anestesiado e suturado», revelou a também atriz e empresária.

Apesar do susto, o final da história acabou por ser feliz: «Já está em casa, a descansar, de funil posto, medicado e agora começa a recuperação. Mas confesso que a culpa não me sai da cabeça por não ter visto aquele vidro. Mesmo sabendo que, muitas vezes, é impossível ver tudo».



«E ainda assim, não consigo deixar de perguntar: porque é que as pessoas continuam a atirar garrafas e vidros para a relva, para espaços onde sabem que andam cães? É falta de civismo. É falta de cuidado. É falta de empatia. Hoje foi o Louis. Amanhã pode ser outro animal», lamentou.

No final do relato, Inês Simões deixou um aviso importante: «Vou partilhando por aqui a recuperação do nosso gigante bom, mas deixo também este alerta. Pequenos gestos de descuido podem ter consequências grandes».

