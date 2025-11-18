Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Inês Simões usou as redes sociais para mostrar as consequências do mau tempo na sua casa nova. A comentadora mostrou como o espaço exterior ficou virado do avesso com a chuva e o vento.

«A noite foi brava por aqui!», exclamou. Este contratempo acontece pouco tempo depois de Inês Simões, de 41 anos, se mudar.

A nova habitação de Inês Simões, tem vista mar, uma piscina e muito glamour. Um espaço de luxo com dois andares e uma vista privilegiada.

Recentemente, Inês Simões mostrou a decoração da sala e explicou que optou por um estilo «mais tropical», ao mesmo tempo de que agradeceu aos profissionais que têm colocado as suas ideias em prática.

Além disso, frisou que esta casa nova é fruto do seu trabalho e esforço diário. «Nada me foi dado de mão beijada (a não ser a educação e os valores que agradeço todos os dias aos meus pais. Agora é tempo de a transformar no lar da minha família», declarou.

Inês Simões é mãe de Beatriz, de 15 anos.

