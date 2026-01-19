Cara da TVI quebra o silêncio e surpreende seguidores com momento inesperado nas urnas

Inês Simões foi cumprir o seu direito de voto e algo inesperado aconteceu: o seu nome já havia sido riscado da lista. A comentadora da 1ª Companhia partilhou esta situação nas stories do Instagram e os seguidores ficaram boquiabertos.

A comentadora começou por dizer: «Troquei de casa em agosto , cheguei à escola nova. Mandei inclusivamente a mensagem para me indicarem qual era a escola, para ter certeza que estava a fazer tudo certinho, entreguei o meu cartão de cidadão aos senhores e disseram-me que o meu nome estava riscado», explicou espantada. Indignada com a situação, Inês Simões questionou como é que era possível tal coisa acontecer se ela ainda não tinha ido votar: «E eu: "Como assim, já está riscado, se estou a dirigir-me aqui pela primeira vez". Alguém veio, alguma Inês, e os senhores riscaram o meu nome. Não é difícil, malta, é só confirmar o nome com o cartão de cidadão.».

A comentadora da TVI acabou por tranquilizar os seguidores, explicando que conseguiu exercer o seu direito ao voto: «Mas, sim, consegui votar. Estou com um fim de semana top», ressalvou, em tom de riso.