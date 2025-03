Inês Simões responde a acusações de Daniela Santos: «Isto é muito grave...»

No Extra do Secret Story - Desafio Final, a comentadora Inês Simões aproveitou a oportunidade de estar em direto para responder a acusações que foram feitas por Daniela Santos dentro da casa.

«Isto é muito grave» começou por dizer Inês, explicando depois o que Daniela disse exatamente: «Ela acusa-me de ter liderado a matilha que destruiu a vida dela».

A comentadora explicou que nunca fez nenhum tipo de insinuação a nível pessoal relativamente à bailarina do Dança com as Estrelas, apenas comentou a sua prestação enquanto jogadora no Dilema, no verão passado.

Recorde que no passado dia 9 de fevereiro, Inês Simões fez questão de sublinhar o seu regresso com uma fotografia nas suas redes sociais, e com a seguinte legenda:

"De regresso à vida de estúdio, depois de uma semana de molho. Andam por aí bactérias bem doidas, cuidem-se!"

Em entrevista exclusiva à Selfie, no passado dia 22 de fevereiro, na Gala de Aniversário dos 32 anos da TVI, Inês Simões revelou ter enfrentado um problema de saúde, e ter estado "muito doente". De acordo com a comentadora, esta apanhou uma "infeção pulmonar grave" e, por isso, esteve "desaparecida durante algum tempo".

"Disseram-me que foi um vírus que veio do Reino Unido, uma bactéria que se alojou nos meus pulmões. Estive mesmo mal, pensava que nem sequer ia estar na festa. O meu oxigénio baixou muito. Não foi Covid-19, nem gripe A", partilhou.

Foi num período de três semanas, que Inês Simões atravessou essa fase mais delicada: "Senti-me umas vezes pior, outras vezes melhor. Fiquei assustada, porque os próprios médicos não sabiam que medicação me deviam dar. Fiz muitos antibióticos, só melhorei com os corticoides. Vamos ver agora como é que isto corre."

