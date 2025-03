Bastidores do Secret Story: Inês Simões revela o que faz durante os intervalos no estúdio!

Imagens dos bastidores do Secret Story: Inês Simões revelou as suas rotinas durante os intervalos do Secret Story - Desafio Final, e mostrou os bastidores da sua rotina em estúdio.

Inês Simões, comentadora residente do Secret Story: Desafio Final, esteve desaparecida durante algum do tempo do pequeno ecrã e fez questão de sublinhar o seu regresso com uma fotografia nas suas redes sociais, e com a seguinte legenda: «De regresso à vida de estúdio, depois de uma semana de molho. Andam por aí bactérias bem doidas, cuidem-se!"

Veja, em baixo, a publicação original.

A comentadora também acabou por revelar o que costuma fazer durante os intervalos do Última Hora e Diário do Secret Story Desafio Final.

Inês Simões partilhou com os seus seguidores as suas rotinas em estúdio e escreveu na legenda: «De volta a estúdio… e deslizem para ver o que faço intervalos com a boa disposição do costume!»