Inês desvenda um segredo que ainda não tinha sido revelado: E a história por trás vai surpreendê-lo

O mistério em torno do segredo de Ana Cristina chegou finalmente ao fim. No Última Hora do Secret Story 9, apresentado por Nuno Eiró, foi feita uma ligação em direto à casa para acompanhar Inês no confessionário. A concorrente decidiu arriscar e revelar aquilo que acreditava ser o segredo da colega.
“Fiz doações de óvulos por dinheiro” — foi este o segredo em que Inês apostou e que acabou por acertar em cheio. A confirmação deixou os concorrentes surpreendidos e marcou um dos momentos mais fortes da semana.
Veja o momento:
Com esta descoberta, todo o dinheiro que estava na conta de Ana Cristina passou automaticamente para a conta de Inês, de acordo com as regras do jogo.
Recorde-se que este segredo ainda não tinha vindo a público, mantendo-se um dos mais enigmáticos da edição até agora. A revelação promete abalar as dinâmicas da casa e colocar novas estratégias em marcha, numa altura em que cada pista e cada decisão podem ditar o futuro dos concorrentes no jogo.
O segredo tem uma história por trás, que Ana Cristina partilhou com os colegas. Veja aqui:
Recorde aqui a lista de segredos do Secret Story 9:
- Somos os guardiães da Voz - Rui e Mariana
- A mãe dos meus filhos está na casa - Pedro
- Descobri o amante do meu pai nas cartas - Lídia
- Sofro de bananofobia - Joana
- Fui criado/a por um cantor famoso - Vera
- Na minha aldeia acreditam que sou um milagre - Ana
- Tenho um altar de objetos sexuais - Carina
- Os meus pais são milionários - Dylan
- Fui assaltado à mão armada
- Fui pedida em casamento na gala de estreia - Liliana
- O meu marido está na casa - Marisa
- Tive um gémeo evanescente - Bruno Miguel
- Casei sozinho/a - Marisa Susana
- Já fui obeso/a - Sandro
- Envolvi-me com uma concorrente da casa - Fábio
- Cancelei o meu casamento por causa da dama de honor
- Estive entre a vida e a morte
- Fui escolhido/a pelo público - Raquel
- Vivi em pobreza extrema numa casa com ratos e cobras - Fábio Daniel
- Fui diagnosticado/a com um linfoma - Bruna
- Fiz doações de óvulos por dinheiro - Ana Cristina