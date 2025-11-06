Inês desvenda um segredo que ainda não tinha sido revelado: E a história por trás vai surpreendê-lo

O mistério em torno do segredo de Ana Cristina chegou finalmente ao fim. No Última Hora do Secret Story 9, apresentado por Nuno Eiró, foi feita uma ligação em direto à casa para acompanhar Inês no confessionário. A concorrente decidiu arriscar e revelar aquilo que acreditava ser o segredo da colega.

“Fiz doações de óvulos por dinheiro” — foi este o segredo em que Inês apostou e que acabou por acertar em cheio. A confirmação deixou os concorrentes surpreendidos e marcou um dos momentos mais fortes da semana.

Com esta descoberta, todo o dinheiro que estava na conta de Ana Cristina passou automaticamente para a conta de Inês, de acordo com as regras do jogo.

Recorde-se que este segredo ainda não tinha vindo a público, mantendo-se um dos mais enigmáticos da edição até agora. A revelação promete abalar as dinâmicas da casa e colocar novas estratégias em marcha, numa altura em que cada pista e cada decisão podem ditar o futuro dos concorrentes no jogo.

