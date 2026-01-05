Amizade entre Inês e Vera ainda é possível? Finalista toma decisão radical

«Foi um jogo, para mim acabou», foi assim que a segunda classificada do Secret Story 9 se referiu à possibilidade de uma retaliação na amizade com Vera. Em conversa com Cristina Ferreira, Inês foi muito clara quanto à intenção de não manter uma amizade com a ex concorrente.

Para Inês, Vera está a prolongar a narrativa do jogo de forma a manter a visibilidade cá fora. «Eu acho que são pessoas que estão a alimentar-se do que aconteceu tudo dentro da casa e é algo que eu não quero fazer. Foi um jogo para mim, acabou. O que interessa é a minha vida agora aqui fora», afirmou.

Inês Gama teceu ainda duras críticas à postura de Vera, apontando que a mesma está a interpretar uma personagem. «Sim, sem dúvida. Eu não tenho noção de muita coisa porque também não fiz questão de ver. Estive muito na minha bolha estes dias. Portanto, sim, considero muito que é o tentar continuar a aparecer por tudo o que aconteceu».

A finalista acabou por dizer também que neste momento está focada em viver a sua vida cá fora junto de quem mais gosta, nomeadamente Dylan.

Veja o vídeo.