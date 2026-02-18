Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9

Dylan e Inês continuam a viajar e a nova paragem promete agitar as redes sociais. Depois de passarem por Las Vegas, Los Angeles e Nova Iorque, o casal surpreendeu os seguidores ao anunciar que as férias ainda não acabaram. Mas foi a forma como revelaram a novidade que deixou todos a pensar numa coisa bem diferente.

No vídeo publicado no Instagram, Dylan e Inês criaram uma encenação que levou os fãs a acreditar que vinha aí um anúncio de gravidez. No entanto, o desfecho revelou tratar-se de uma brincadeira para comunicar que as férias ainda não tinham chegado ao fim:

«Muito ansiosos por anunciar…que as férias ainda não acabaram».

Na legenda da publicação, o casal não escondeu a felicidade com a reação dos seguidores:

«ESTAMOS MUITO FELIZES. Obrigada por todo carinho que recebemos nestas férias, principalmente quando nos mandam trabalhar».