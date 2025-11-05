Inês acaba com o namorado em direto e esclarece sentimentos por Dylan: «Há uma ligação...»

No Especial do Secret Story 9 desta terça-feira, 4 de novembro, Inês decidiu pôr um ponto final na relação que tinha cá fora, há cerca de três meses.

Em confessionário, a concorrente explicou os motivos que a levaram a tomar esta decisão. «Infelizmente deste modo, não era algo que eu queria de todo, mas é algo que eu sinto já desde que entrei neste programa, desde a primeira semana», começou por revelar, acrescentando: «Sinto que possa ter sido um erro colocar a pessoa que eu tenho aí fora nesta posição e pronto, não há muito que eu consiga dizer.»

De seguida, Inês confessou que «chegou a um limite» e que não está a conseguir «ser ela própria». «Tenho sempre alguma coisa na minha cabeça e não quero estar a sujeitar mais ou a magoar alguém», disse.

A concorrente não se inibiu de tecer elogios à pessoa que agora deixa cá fora: «Estou mesmo genuinamente preocupada com o que a pessoa possa estar a sentir. É alguém incrível, que só me fez bem na minha vida, e não é justo eu estar a pôr nessa posição».

Muitos apontam que Inês decidiu acabar com o namorado por estar a sentir algo mais forte por Dylan, por quem tem um grande carinho, mas a jovem do Montijo garantiu que a sua decisão nada tem a ver com o colega.

«Claro que eu gosto dele (do agora 'ex'). As coisas não se apagam de um dia para o outro, não tem mesmo a ver com isso. Tem a ver com a posição em que estou a colocar a pessoa, e eu não quero fazer isso. O Dylan está cheio de esperanças, efetivamente há uma ligação entre os dois desde o início, mas do meu lado não é de todo amorosa. Não é com esse interesse», referiu.

Questionada sobre se existe a possibilidade de um futuro ao lado de Dylan, Inês foi clara: «Não posso adivinhar o futuro, nem pôr as mãos no fogo. Ele é uma pessoa de quem eu gosto aqui dentro e que tenho muita estima, também já me ajudou bastante, mas não lhe posso dizer que tenho sentimentos amorosos.»