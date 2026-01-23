Numa relação com Dylan, Inês Gama faz mudança radical na aparência física

A vida de Inês deu uma volta de 180 graus ainda dentro da casa mais vigiada do país: terminou o namoro, iniciou a relação com Dylan e saiu de lá em segundo lugar. Com toda esta mudança na vida, a jovem decidiu fazer uma transformação no visual.

Na passada quinta-feira, 22 de janeiro, Inês partilhou nas redes sociais a grande mudança que fez no cabelo: colocou extensões que deram ainda mais volume.

Na legenda da publicação, a segunda classificada do Secret Story escreveu: «Apaixonada pelo trabalho (…) Deram-me um cabelão de sonho».

No vídeo pode ver-se uma transição que marca a diferença entre o antes e o depois do trabalho.