O detalhe surpreendente do pedido de namoro de Inês e Dylan: «Eu estava a contar...»

18:28
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
03:38

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

12:38
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
07:02

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

12:06
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: "Ainda vamos decidir" - Big Brother
01:52

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

11:57
Fora do "Secret Story 9", Inês revela como soube que foi traída - Big Brother
02:04

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

11:54
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: "O modo como eu fiz foi oposto" - Big Brother
05:35

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

11:47
Inês recorda história com Vera: "Foi um jogo" - Big Brother
03:42

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

11:46
Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender - Big Brother
03:42

Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender

11:42
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: "Nunca me passou pela cabeça" - Big Brother
03:15

Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”

11:36
Cristina Ferreira confronta Inês: "Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?" - Big Brother
03:15

Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”

11:28
Inês reage às opiniões sobre Dylan ter investido em votos - Big Brother
01:59

Inês reage às opiniões sobre Dylan ter investido em votos

11:18
Inês revela detalhes dos primeiros dias fora do "Secret Story 9" - Big Brother
02:54

Inês revela detalhes dos primeiros dias fora do “Secret Story 9”

22:03
Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro - Big Brother

Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro

14:30
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê - Big Brother
01:40

Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê

14:29
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente - Big Brother
02:16

Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente

14:24
Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…» - Big Brother
01:11

Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…»

14:22
Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story - Big Brother
01:12

Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story

14:21
Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo - Big Brother
01:31

Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo

19:06
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família - Big Brother
02:07

Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família

14:19
Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa - Big Brother

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

13:35
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio - Big Brother

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

12:25
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família - Big Brother
05:47

Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família

12:20
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo» - Big Brother
07:10

Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»

11:56
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má» - Big Brother
03:30

Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»

11:55
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?» - Big Brother
03:30

Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»

11:55
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas» - Big Brother
03:30

Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»

O detalhe surpreendente do pedido de namoro de Inês e Dylan: «Eu estava a contar...»

O detalhe surpreendente do pedido de namoro de Inês e Dylan: «Eu estava a contar...» - Big Brother

Inês Gama foi surpreendida por Dylan, com um pedido de namoro logo após a final do Secret Story 9.

Inês Gama marcou presença no Dois às Dez para falar sobre a sua participação no programa. O agora namorado, Dylan, juntou-se à conversa e revelou todos os detalhes sobre a surpresa que preparou para Inês.  

A finalista sempre frisou que não queria ser pedida em namoro dentro da casa, e Dylan respeitou: «Lá dentro ela sempre me disse que não queria que eu lhe pedisse em namoro, queria que fosse cá fora. Eu fiz questão de lhe preparar uma surpresa quando ela saísse, apesar que ela ainda estava assim meia apática.», assume.  

Em relação ao momento exato do pedido, Dylan preparou tudo para que fosse no primeiro dia do ano: «Eu pedi-lhe no dia da final, em casa dela, tinha lá mais umas coisinhas.», afirma. Para além disto, o ex concorrente acabou por assumir que julgava que a namorada fosse a grande vencedora do programa: «Eu estava a contar que nós festejássemos a vitória», frisa.  

A publicação do casal nas redes sociais também foi algo que levantou muitas suspeitas sobre possível um novo passo na relação.

Veja as imagens.

