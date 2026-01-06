O detalhe surpreendente do pedido de namoro de Inês e Dylan: «Eu estava a contar...»

Inês Gama marcou presença no Dois às Dez para falar sobre a sua participação no programa. O agora namorado, Dylan, juntou-se à conversa e revelou todos os detalhes sobre a surpresa que preparou para Inês.

A finalista sempre frisou que não queria ser pedida em namoro dentro da casa, e Dylan respeitou: «Lá dentro ela sempre me disse que não queria que eu lhe pedisse em namoro, queria que fosse cá fora. Eu fiz questão de lhe preparar uma surpresa quando ela saísse, apesar que ela ainda estava assim meia apática.», assume.

Em relação ao momento exato do pedido, Dylan preparou tudo para que fosse no primeiro dia do ano: «Eu pedi-lhe no dia da final, em casa dela, tinha lá mais umas coisinhas.», afirma. Para além disto, o ex concorrente acabou por assumir que julgava que a namorada fosse a grande vencedora do programa: «Eu estava a contar que nós festejássemos a vitória», frisa.

A publicação do casal nas redes sociais também foi algo que levantou muitas suspeitas sobre possível um novo passo na relação.

Veja as imagens.