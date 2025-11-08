Três dias depois de acabar com o namorado, Inês troca beijos com Dylan na casa: as imagens completas

No Secret Story 9, o clima aqueceu entre Dylan e Inês. Depois de várias semanas de grande cumplicidade, e de a concorrente ter inclusive acabado com o namorado que tinha cá fora, os dois trocaram os primeiros beijos na boca.
Dylan e Inês estavam na cama, a conversar. De repente, começaram a trocar várias carícias e o beijo acabou por acontecer.
Tudo acontece três dias depois de Inês ter ido ao confessionário para pedir à Voz para escrever uma carta ao namorado que tinha cá fora para que pudessem terminar o relacionamento.
No Especial de dia 4 de novembro, Inês falou com Cristina Ferreira no confessionário e garantiu que não tomou essa decisão por causa de Dylan. Disse ainda que não estava apaixonada pelo colega de casa, mas estes beijos apaixonados dizem o contrário.
O momento foi captado pelas câmaras e pode ver tudo na galeria que preparámos para si!