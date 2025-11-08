Ao Minuto

17:02
Crise na relação? Fábio impõe limites a Liliana - Big Brother
02:47

Crise na relação? Fábio impõe limites a Liliana

16:58
Liliana faz mudança radical no visual de Fábio e as reações são hilariantes - Big Brother
01:28

Liliana faz mudança radical no visual de Fábio e as reações são hilariantes

16:53
«Podes ir descansar para casa» : Liliana e Raquel pegam-se em discussão sem fim - Big Brother
02:38

«Podes ir descansar para casa» : Liliana e Raquel pegam-se em discussão sem fim

16:09
Avião deixa a casa num reboliço! Leandro passa-se com colegas após sanção pesada - Big Brother
04:30

Avião deixa a casa num reboliço! Leandro passa-se com colegas após sanção pesada

16:00
Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo - Big Brother
03:22

Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo

15:48
Danças sensuais de Liliana e Bruna deixam todos de boca aberta - Big Brother
06:26

Danças sensuais de Liliana e Bruna deixam todos de boca aberta

15:36
Três dias depois de acabar com o namorado, Inês troca beijos com Dylan na casa: as imagens completas - Big Brother

Três dias depois de acabar com o namorado, Inês troca beijos com Dylan na casa: as imagens completas

15:33
«Que não se foque nos aviões, podem-se despenhar»: Dylan perde a paciência com Leandro - Big Brother
04:03

«Que não se foque nos aviões, podem-se despenhar»: Dylan perde a paciência com Leandro

15:28
O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama - Big Brother

O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

15:19
Emocionante: Esta foi a reação de Pedro ao ver Marisa em lágrimas - Big Brother
03:34

Emocionante: Esta foi a reação de Pedro ao ver Marisa em lágrimas

15:18
Imperdível: Leandro tem atitude inesperada com Marisa Susana após discussão com Pedro - Big Brother
04:19

Imperdível: Leandro tem atitude inesperada com Marisa Susana após discussão com Pedro

14:57
Marisa Susana passa-se com Pedro: «Consegues ser a pessoa mais estúpida» - Big Brother
02:48

Marisa Susana passa-se com Pedro: «Consegues ser a pessoa mais estúpida»

14:28
Ana Cristina e Fábio discutem e o motivo é inesperado - Big Brother
03:42

Ana Cristina e Fábio discutem e o motivo é inesperado

14:07
Avião mistério sobrevoa a casa: «Deu para esclarecer muita coisa» - Big Brother
02:40

Avião mistério sobrevoa a casa: «Deu para esclarecer muita coisa»

14:05
Eles já não escondem. Inês e Dylan surpreendem com gesto inesperado - Big Brother
03:07

Eles já não escondem. Inês e Dylan surpreendem com gesto inesperado

14:00
Beijos, amassos e declarações sem fim: Liliana e Fábio estão mais próximos do que nunca - Big Brother
02:17

Beijos, amassos e declarações sem fim: Liliana e Fábio estão mais próximos do que nunca

13:29
Leandro não perdoa: «Raquel precisas de ajuda para fazer as malas?» - Big Brother
02:00

Leandro não perdoa: «Raquel precisas de ajuda para fazer as malas?»

13:22
De amigas a rivais? Raquel enfrenta Ana Cristina e atira duras palavras - Big Brother
07:52

De amigas a rivais? Raquel enfrenta Ana Cristina e atira duras palavras

13:08
Concorrentes arrasam Liliana e não poupam nas palavras: «Lambona» - Big Brother
04:41

Concorrentes arrasam Liliana e não poupam nas palavras: «Lambona»

11:25
Picardias matinais: Leandro, Marisa Susana e Pedro Jorge em desacordo logo pela manhã - Big Brother
03:09

Picardias matinais: Leandro, Marisa Susana e Pedro Jorge em desacordo logo pela manhã

09:39
Inédito. Pedro Jorge aborda Marisa: «A tua postura corporal diz tudo» - Big Brother
03:18

Inédito. Pedro Jorge aborda Marisa: «A tua postura corporal diz tudo»

09:33
Liliana expõe Pedro Jorge e garante que tudo não passou de jogo - Big Brother
04:42

Liliana expõe Pedro Jorge e garante que tudo não passou de jogo

09:15
Ana Cristina não tem dúvidas: Raquel é mais forte que Pedro Jorge - Big Brother
04:20

Ana Cristina não tem dúvidas: Raquel é mais forte que Pedro Jorge

08:55
Márcia faz revelação íntima em direto que deixa todos boquiabertos - Big Brother
03:44

Márcia faz revelação íntima em direto que deixa todos boquiabertos

08:53
Este é o beijo do momento. Veja as imagens que estão a dar que falar - Big Brother
01:56

Este é o beijo do momento. Veja as imagens que estão a dar que falar

Três dias depois de acabar com o namorado, Inês troca beijos com Dylan na casa: as imagens completas

  Secret Story
  Há 1h e 39min
Três dias depois de acabar com o namorado, Inês troca beijos com Dylan na casa: as imagens completas - Big Brother

Dylan e Inês deram o primeiro beijo, debaixo dos lençóis, mas não escaparam às câmaras. Veja as imagens completas.

No Secret Story 9, o clima aqueceu entre Dylan e Inês. Depois de várias semanas de grande cumplicidade, e de a concorrente ter inclusive acabado com o namorado que tinha cá fora, os dois trocaram os primeiros beijos na boca.

Dylan e Inês estavam na cama, a conversar. De repente, começaram a trocar várias carícias e o beijo acabou por acontecer.

Tudo acontece três dias depois de Inês ter ido ao confessionário para pedir à Voz para escrever uma carta ao namorado que tinha cá fora para que pudessem terminar o relacionamento.

No Especial de dia 4 de novembro, Inês falou com Cristina Ferreira no confessionário e garantiu que não tomou essa decisão por causa de Dylan. Disse ainda que não estava apaixonada pelo colega de casa, mas estes beijos apaixonados dizem o contrário. 

O momento foi captado pelas câmaras e pode ver tudo na galeria que preparámos para si!

