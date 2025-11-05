Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

O Dois às 10 recebeu esta manhã Lídia, ex-concorrente da presente edição do Secret Story, e a visita não passou despercebida. Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a jovem acabou por revelar um detalhe que está a dar que falar sobre o relacionamento de Inês, também participante do reality show da TVI.

De acordo com Lídia, o namorado de Inês decidiu apagar todas as fotografias que tinha com ela nas redes sociais, gesto que rapidamente levantou suspeitas sobre o estado da relação, após Inês ter decidido terminar tudo no confessionário.

A revelação apanhou os apresentadores de surpresa e Cristina Ferreira não deixou passar o momento, reagindo de forma assertiva: «O namorado já não devia estar muito contente».

Veja aqui:

Recorde que, no Especial do Secret Story de ontem, dia 4 de novembro de 2025, Cristina Ferreira mostrou imagens aos concorrentes que deram que falar. Todos poderam ver a conversa que Dylan teve com Bruno sobre a relação que Inês tem cá fora. Bruno Simão tinha decido confrontar Dylan, na noite anterior, sobre a situação da viagem a Las Vegas, que o colega venceu na gala e escolheu convidar Inês em direto. A concorrente aceitou, mesmo tento namorado cá fora. Bruno acha a situação estranha e garante que se fosse a sua mulher, não ia gostar que fosse.

Alguns colegas ficaram incrédulos com postura de Dylan e Bruno para com o namoro de Inês, como foi o caso de Marisa Susana, que comentou: «Depois de criticarem a Liliana...»

De seguida, Inês é chamada ao confessionário e confrontada com imagens suas, a pedir à Voz para escrever uma carta à pessoa que deixou cá fora. A concorrente confirmou a Cristina Ferreira a sua intenção em terminar a relação, pois tem receio de a estar a magoar e reconhece que talvez tenha sido um erro desde o início, entrar e deixar cá fora a pessoa.

A apresentadora aproveitou o momento para perceber o que sente por Dylan. Inês garante que o interesse não é amoroso, da sua parte, e que não acaba a relação por causa do que sente, mas sim por poder estar a magoar o agora ex-namorado.