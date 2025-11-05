Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Ao Minuto

20:04
Após terminar o namoro, Inês acaba em lágrimas nos braços de concorrente. Já no quarto, a 'má-língua' não para - Big Brother
04:24

Após terminar o namoro, Inês acaba em lágrimas nos braços de concorrente. Já no quarto, a 'má-língua' não para

19:52
A acontecer: Concorrentes falam mal sobre Marisa nas costas e Dylan surpreende - Big Brother
04:27

A acontecer: Concorrentes falam mal sobre Marisa nas costas e Dylan surpreende

19:49
Inês acha estar cada vez mais próxima de novo segredo - Big Brother
01:35

Inês acha estar cada vez mais próxima de novo segredo

19:38
A viagem a Las Vegas que está a dar que falar: Inês está a interessar-se por Dylan por causa de... dinheiro? - Big Brother
02:07

A viagem a Las Vegas que está a dar que falar: Inês está a interessar-se por Dylan por causa de... dinheiro?

19:27
Estala o verniz entre Bruna e Leandro: «O que te vai fazer cair é...!» - Big Brother
03:32

Estala o verniz entre Bruna e Leandro: «O que te vai fazer cair é...!»

19:20
Vera não esquece as palavras de Inês sobre Dylan e afirma: «Já havia ali um interesse dela por ele» - Big Brother
01:19

Vera não esquece as palavras de Inês sobre Dylan e afirma: «Já havia ali um interesse dela por ele»

19:12
«Mais arrogante que nunca»: Bruno Simão arrasa a postura de concorrente - Big Brother
04:23

«Mais arrogante que nunca»: Bruno Simão arrasa a postura de concorrente

18:47
Marisa Susana 'vai a correr' contar a Pedro o que viu lá fora entre a mulher deste e... Bruno - Big Brother
03:10

Marisa Susana 'vai a correr' contar a Pedro o que viu lá fora entre a mulher deste e... Bruno

18:46
«Vais engolir tudo o que andas a pensar...»: Em lágrimas, Marisa despista Leandro do seu segredo - Big Brother
04:35

«Vais engolir tudo o que andas a pensar...»: Em lágrimas, Marisa despista Leandro do seu segredo

18:26
Frase de Liliana sobre o sinal de consentimento leva a Voz a reagir: «A vontade é muita?» - Big Brother
02:49

Frase de Liliana sobre o sinal de consentimento leva a Voz a reagir: «A vontade é muita?»

18:25
Vera sente que Inês errou para consigo? A reação que todos aguardavam - Big Brother
01:35

Vera sente que Inês errou para consigo? A reação que todos aguardavam

18:03
«Estou chocada (...) Ela só me queria afastar do Dylan»: Vera reage à relação de Inês e do concorrente - Big Brother
01:47

«Estou chocada (...) Ela só me queria afastar do Dylan»: Vera reage à relação de Inês e do concorrente

18:01
«Não acredito em nada (...) é aproveitadora dos sentimentos das outras pessoas»: Vera é implacável com Inês - Big Brother
02:31

«Não acredito em nada (...) é aproveitadora dos sentimentos das outras pessoas»: Vera é implacável com Inês

17:38
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro? - Big Brother
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

17:36
Concorrentes falam sobre quem será o milionário da casa... e Dylan assiste a tudo de camarote - Big Brother
06:43

Concorrentes falam sobre quem será o milionário da casa... e Dylan assiste a tudo de camarote

17:16
«Desde a primeira semana que tenho isto na cabeça»: Inês fala do término do namoro - Big Brother
02:08

«Desde a primeira semana que tenho isto na cabeça»: Inês fala do término do namoro

16:58
«É a pessoa mais maldosa da casa»: Marisa 'dispara' críticas a concorrente - Big Brother
06:11

«É a pessoa mais maldosa da casa»: Marisa 'dispara' críticas a concorrente

16:28
Marisa é "submissa" e "cala-se" perante Leandro? Quem o diz é alguém do seu grupo - Big Brother
03:33

Marisa é "submissa" e "cala-se" perante Leandro? Quem o diz é alguém do seu grupo

16:27
"Falta de humildade" e "reduz os outros a nada"? Em duelo com Bruna, Leandro é 'atacado' por vários concorrentes - Big Brother
06:03

"Falta de humildade" e "reduz os outros a nada"? Em duelo com Bruna, Leandro é 'atacado' por vários concorrentes

15:56
«Eu já terminei a minha relação lá fora»: Inês 'cala' Liliana com machadada final? - Big Brother
05:23

«Eu já terminei a minha relação lá fora»: Inês 'cala' Liliana com machadada final?

15:55
Inês criticou Liliana por causa de Zé e agora faz o mesmo em relação a Dylan? O duelo entre as duas aqui - Big Brother
05:23

Inês criticou Liliana por causa de Zé e agora faz o mesmo em relação a Dylan? O duelo entre as duas aqui

15:27
Concorrentes cada vez mais próximos do segredo de Dylan: Veja as novas teorias - Big Brother
03:09

Concorrentes cada vez mais próximos do segredo de Dylan: Veja as novas teorias

14:59
Nova pista deixa os concorrentes intrigados e em silêncio - Big Brother
01:13

Nova pista deixa os concorrentes intrigados e em silêncio

14:59
Ana Discute com Marisa Susana e o motivo é dos mais frequentes de sempre - Big Brother
04:14

Ana Discute com Marisa Susana e o motivo é dos mais frequentes de sempre

14:55
Inês acaba com o namorado em direto e esclarece sentimentos por Dylan: «Há uma ligação...» - Big Brother

Inês acaba com o namorado em direto e esclarece sentimentos por Dylan: «Há uma ligação...»

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

  • Secret Story
  • Há 2h e 17min
Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu - Big Brother

Lídia, ex-concorrente do Secret Story 9, marcou presença no Dois às 10 e deixou escapar uma revelação surpreendente sobre o namorado de Inês.

O Dois às 10 recebeu esta manhã Lídia, ex-concorrente da presente edição do Secret Story, e a visita não passou despercebida. Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a jovem acabou por revelar um detalhe que está a dar que falar sobre o relacionamento de Inês, também participante do reality show da TVI.

De acordo com Lídia, o namorado de Inês decidiu apagar todas as fotografias que tinha com ela nas redes sociais, gesto que rapidamente levantou suspeitas sobre o estado da relação, após Inês ter decidido terminar tudo no confessionário.

A revelação apanhou os apresentadores de surpresa e Cristina Ferreira não deixou passar o momento, reagindo de forma assertiva: «O namorado já não devia estar muito contente».

Veja aqui:

Recorde que, no Especial do Secret Story de ontem, dia 4 de novembro de 2025, Cristina Ferreira mostrou imagens aos concorrentes que deram que falar. Todos poderam ver a conversa que Dylan teve com Bruno sobre a relação que Inês tem cá fora. Bruno Simão tinha decido confrontar Dylan, na noite anterior, sobre a situação da viagem a Las Vegas, que o colega venceu na gala e escolheu convidar Inês em direto. A concorrente aceitou, mesmo tento namorado cá fora. Bruno acha a situação estranha e garante que se fosse a sua mulher, não ia gostar que fosse.

Alguns colegas ficaram incrédulos com postura de Dylan e Bruno para com o namoro de Inês, como foi o caso de Marisa Susana, que comentou: «Depois de criticarem a Liliana...»

De seguida, Inês é chamada ao confessionário e confrontada com imagens suas, a pedir à Voz para escrever uma carta à pessoa que deixou cá fora. A concorrente confirmou a Cristina Ferreira a sua intenção em terminar a relação, pois tem receio de a estar a magoar e reconhece que talvez tenha sido um erro desde o início, entrar e deixar cá fora a pessoa.

A apresentadora aproveitou o momento para perceber o que sente por Dylan. Inês garante que o interesse não é amoroso, da sua parte, e que não acaba a relação por causa do que sente, mas sim por poder estar a magoar o agora ex-namorado.

 

