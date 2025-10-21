Entrou com namorado, mas está na mira de dois concorrentes. E não é Liliana

A casa do Secret Story 9 não podia estar mais agitada — e o nome que está no centro de tudo é o de Inês. A concorrente entrou no jogo com namorado fora da casa, mas rapidamente se tornou uma das concorrentes mais disputadas. Nos últimos dias, Inês tem sido o elo entre dois dos concorrentes mais mediáticos: Dylan e Vera, num enredo que mistura cumplicidade, tensão e sentimentos à flor da pele.

Inês e Dylan: o concorrente assume interesse na colega

A aproximação entre Inês e Dylan começou de forma discreta, mas depressa ganhou destaque dentro da casa. Durante uma noite de cinema, os dois trocaram olhares cúmplices e gestos de carinho que não passaram despercebidos aos colegas. Vera foi a primeira a levantar suspeitas, insinuando que Dylan poderia estar a criar um “enredo” para se manter no jogo. Já Mariana atirou, em tom provocador: “ Ele ainda se vai apaixonar.”

As palavras deixaram Inês visivelmente desconfortável, mas o silêncio de Dylan — com a mão pousada no ombro da colega — disse mais do que mil palavras.

No confessionário, o concorrente acabou por confirmar o que muitos já suspeitavam: “A minha aproximação a ela tem-me trazido conforto. É uma pessoa de quem gosto muito.”

Apesar disso, Dylan fez questão de frisar que respeita o facto de Inês ter um namorado fora da casa. “Jamais teria segundas intenções”, afirmou — mas pouco depois, em conversa com “A Voz”, admitiu o inevitável: “Tenho segundas intenções, sim, mas não vou forçar nada. Se for para acontecer, acontece.”

De Vera para Inês: o triângulo improvável

Até há pouco tempo, Dylan e Vera eram uma das duplas mais fortes do jogo, mas a relação rapidamente descambou e Vera pôs fim ao que ambos tinham. Tudo mudou durante uma gala, quando a cumplicidade entre Vera e Inês começou a dar que falar.

As duas concorrentes trocaram confidências e gestos de carinho que não passaram despercebidos, e Vera chegou mesmo a admitir sentir “algo mais” por Inês — uma revelação que deixou Dylan em choque.

Desde então, o ambiente dentro da casa tornou-se tenso. Dylan sente-se traído e teceu duras críticas a Vera, o que levou a que a agora ex-concorrente perde-se a paciência e acabasse por ser expulsa do programa.

Inês entrou com o coração comprometido, mas tornou-se, em pouco tempo, a protagonista de um dos triângulos mais intensos da temporada. Entre a amizade especial com Dylan e a ligação inesperada com Vera, a jovem promete continuar a dar que falar dentro e fora da casa mais vigiada do país.