Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Pela primeira vez desde o início do Secret Story 9, Carla Gama, mãe de Inês, decidiu pronunciar-se sobre a proximidade da filha com Vera dentro da casa mais vigiada do país. Em declarações à revista TV 7 Dias, foi perentória ao afastar qualquer hipótese de romance.

«A minha filha não é lésbica. A Inês gosta de homens e tem namorado cá fora. (...) A Inês sente uma grande amizade pela Vera, mas nunca atração por ela ser mulher», afirmou, esclarecendo que a ligação entre ambas é apenas de amizade.

Carla reforçou ainda que a ideia de um possível envolvimento amoroso entre as concorrentes nunca fez sentido. «A minha filha apaixonada pela Vera? Nunca na vida. Ela não tem interesse nenhum na Vera e nunca teve. O choque para a Inês foi quando viu que as perguntas que faziam no programa davam a entender que ela tinha dado azo, que estava armada em sonsa, e agora parecia que estava a sabotar a Vera».

A mãe da concorrente do Montijo foi mais longe e lançou críticas ao comportamento de Vera no jogo: «Tentou, se calhar, jogar um bocadinho com isso». Apesar das tensões, acredita que uma conversa poderá esclarecer tudo após o fim do programa. «Ela diz que quando sair quer ter uma conversa com a Vera, porque lá dentro é impossível esclarecer o que quer que seja. Se ela soubesse que ia dar naquilo, nunca se tinha chegado à Vera como chegou».

Carla Gama respondeu ainda às revelações de Vera, que afirmou que Inês ponderou terminar a relação que tinha fora da casa, uma versão totalmente desmentida. «Tudo treta. Eu sei o que tenho cá fora. Ele conhece a namorada que tem, não lhe faz cócegas nenhumas. Ele diz que está a adorar a prestação da namorada».

Com estas declarações, a mãe de Inês coloca um ponto final nas especulações e defende a postura da filha no reality show, garantindo que o relacionamento amoroso da concorrente continua sólido fora da casa.