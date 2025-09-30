Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível

Ao Minuto

19:24
Amigas de Liliana desiludidas? «Não está a ter uma boa prestação» - Big Brother
01:08

Amigas de Liliana desiludidas? «Não está a ter uma boa prestação»

19:20
Fábio e Liliana de costas voltadas? Vejas as imagens alargadas da conversa que levou Fábio a revelar o segredo - Big Brother
04:18

Fábio e Liliana de costas voltadas? Vejas as imagens alargadas da conversa que levou Fábio a revelar o segredo

18:57
Fábio põe em causa o seu segredo e faz revelação a Liliana! Veja as imagens que vão resultar em sanção - Big Brother
02:29

Fábio põe em causa o seu segredo e faz revelação a Liliana! Veja as imagens que vão resultar em sanção

18:52
Secret Story: Fábio vai ser sancionado esta noite após quebrar regra basilar - Big Brother

Secret Story: Fábio vai ser sancionado esta noite após quebrar regra basilar

18:47
Última Hora! Fábio revela a Liliana que o seu segredo envolve Vera - Big Brother
02:29

Última Hora! Fábio revela a Liliana que o seu segredo envolve Vera

18:41
Ana Cristina e Rui em clima de flirt? - Big Brother
03:06

Ana Cristina e Rui em clima de flirt?

18:37
Polémico! Bruna fica a chorar num pranto e acusa colegas de desrespeito: «Não posso falar sobre isso» - Big Brother
05:00

Polémico! Bruna fica a chorar num pranto e acusa colegas de desrespeito: «Não posso falar sobre isso»

18:30
Dylan lança farpas a Leandro: «Gosto de viver em democracia» - Big Brother
05:14

Dylan lança farpas a Leandro: «Gosto de viver em democracia»

18:28
Pára tudo! Já sabemos quem é o concorrente que vai ser sancionado e é por causa do seu segredo - Big Brother
00:35

Pára tudo! Já sabemos quem é o concorrente que vai ser sancionado e é por causa do seu segredo

18:25
Mãe de Pedro Jorge fala pela primeira vez: «A Marisa nasceu para isto» - Big Brother
06:25

Mãe de Pedro Jorge fala pela primeira vez: «A Marisa nasceu para isto»

18:21
Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite - Big Brother

Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite

18:16
Com ciúmes, Pedro confronta Marisa: «Não sentes nada pelo Bruno?» - Big Brother
02:43

Com ciúmes, Pedro confronta Marisa: «Não sentes nada pelo Bruno?»

18:07
Última Hora! Um concorrente do Secret Story vai ser sancionado - Big Brother
01:03

Última Hora! Um concorrente do Secret Story vai ser sancionado

17:46
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente - Big Brother

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

17:37
Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente» - Big Brother
10:44

Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente»

17:36
Fábio perto do segredo de Liliana? «Já admitiste que o teu segredo...» - Big Brother
03:23

Fábio perto do segredo de Liliana? «Já admitiste que o teu segredo...»

16:59
Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece - Big Brother
01:32

Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece

16:57
Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é» - Big Brother
05:59

Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é»

16:46
Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti» - Big Brother
08:56

Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti»

16:44
Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu» - Big Brother
06:35

Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu»

16:36
Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar» - Big Brother
09:54

Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar»

16:18
Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo - Big Brother
15:15

Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo

16:15
Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer» - Big Brother
01:00

Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer»

16:14
Liliana responde às insinuações de Dylan: «Onde é que sou criança aqui?» - Big Brother
02:49

Liliana responde às insinuações de Dylan: «Onde é que sou criança aqui?»

16:13
Vera desabafa com Inês e Lidia: «Eu sou assim» - Big Brother
02:50

Vera desabafa com Inês e Lidia: «Eu sou assim»

Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível

  • Secret Story
  • Hoje às 14:25
Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível - Big Brother

Inês é concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 9 e já teve diversos visuais diferentes. Vai ficar impressionado com as fotografias.

Inês Gama é uma das concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos 9 e, desde então, tem feito furor nas redes sociais devido à sua beleza. Antes de entrar na casa, a jovem, de 28 anos, era muito ativa no Instagram e por lá mostrou alguns dos visuais arrojados que já teve.

Num desses registos fotográficos, Inês surge com o cabelo vermelho e, noutros tantos, aparece com tranças enormes. A concorrente do Secret Story 9 já usou o cabelo ruivo e também platinado. Uma coisa é certa: seja qual for o look, Inês conquista sempre rasgados elogios dos fãs que a seguem naquela rede social.

Percorra a nossa galeria e veja todos os looks arrojados que Inês já teve

Fique ainda a conhecer um pouco melhor Inês:

Inês. 28 anos. Montijo. Nail designer, a Inês afirma ser direta e autêntica, não levar desaforos para casa e falar sempre com o coração.

Divertida, tem pequenas manias, como usar uma meia de cada cor e ser viciada em comida, especialmente quando está nervosa ou entediada.

Acredita que a falta de privacidade será o maior desafio, mas está pronta para socializar, observar e causar impacto desde o primeiro momento na Casa.

Temas: Ines Visual Look

