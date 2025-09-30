Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível

Inês Gama é uma das concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos 9 e, desde então, tem feito furor nas redes sociais devido à sua beleza. Antes de entrar na casa, a jovem, de 28 anos, era muito ativa no Instagram e por lá mostrou alguns dos visuais arrojados que já teve.

Num desses registos fotográficos, Inês surge com o cabelo vermelho e, noutros tantos, aparece com tranças enormes. A concorrente do Secret Story 9 já usou o cabelo ruivo e também platinado. Uma coisa é certa: seja qual for o look, Inês conquista sempre rasgados elogios dos fãs que a seguem naquela rede social.

Percorra a nossa galeria e veja todos os looks arrojados que Inês já teve

Fique ainda a conhecer um pouco melhor Inês:

Inês. 28 anos. Montijo. Nail designer, a Inês afirma ser direta e autêntica, não levar desaforos para casa e falar sempre com o coração.

Divertida, tem pequenas manias, como usar uma meia de cada cor e ser viciada em comida, especialmente quando está nervosa ou entediada.

Acredita que a falta de privacidade será o maior desafio, mas está pronta para socializar, observar e causar impacto desde o primeiro momento na Casa.