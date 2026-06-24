Do reality para o sucesso: ex-concorrentes dominam prestigiado ranking de Portugal

Os reality shows da TVI continuam a provar que são uma verdadeira plataforma de lançamento para o mundo digital. A conclusão foi destacada no V+ Fama desta terça-feira, 24 de junho, durante a análise ao mais recente ranking da Brinfer, empresa especializada em marketing de influência, que coloca várias ex-concorrentes de formatos televisivos entre as criadoras de conteúdos com mais visualizações em Portugal.

Foi Adriano Silva Martins quem chamou a atenção para os resultados alcançados por antigas participantes de reality shows: «Eu chamo à atenção para o poder dos reality shows. Estamos a falar do top 1000, mas no top 100 há vários ex-concorrentes de reality shows que estão em lugares estratosféricos», afirmou o apresentador.

Ao analisar a lista, há vários nomes que se destacam. A primeira figura ligada ao universo dos reality shows a surgir no ranking é Cristiana Jesus, que ocupa o sexto lugar. «É a sexta influencer com mais visualizações em Portugal», sublinhou Adriano Silva Martins.

A lista prossegue com Tatiana Boa Nova, na 28.ª posição, seguida de Liliana Filipa, em 33.º lugar. Vânia Sá aparece em 40.º e Joana Diniz em 41.º. Já Márcia Soares surge na 55.ª posição, reforçando a forte presença das antigas concorrentes dos programas da TVI no panorama digital nacional.

«Dentro dos 100 primeiros, haver tantas mulheres que tenham passado por reality shows é mesmo surpreendente», destacou ainda o apresentador.

Para Isabel Figueira, a explicação para este fenómeno está na forma consistente como estas figuras trabalham a sua presença online. A comentadora considerou que muitas ex-concorrentes conseguem manter uma ligação próxima com os seguidores graças à frequência das publicações e à capacidade de gerar interesse junto do público digital.

Os resultados voltam assim a demonstrar que a popularidade conquistada em televisão pode traduzir-se numa influência duradoura nas redes sociais, sobretudo quando acompanhada por uma estratégia de conteúdos regular e próxima dos seguidores.