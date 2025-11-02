Ao Minuto

É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

  • Secret Story
  • Há 3h e 37min
É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story - Big Brother
Secret Story

Está a caminho uma nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos. Inscreva-se aqui

A grande surpresa já foi revelada: a 10.ª edição do Secret Story – Casa dos Segredos está a caminho, e as inscrições estão abertas. A Voz lançou o convite a todos os que sonham entrar no reality show mais misterioso da televisão portuguesa.

«Os meus novos habitantes têm de ser destemidos, audazes, ambiciosos e capazes de desvendar todos os mistérios e segredos que a minha Casa esconde», fez saber o carismático anfitrião.

Como participar na Casa dos Segredos 10

Se tem um segredo bem guardado e é fã de reality shows, esta pode ser a oportunidade que tanto esperava.
Para se inscrever no Secret Story 10, basta preencher o formulário disponível neste LINK.

Se tem um segredo e sempre gostou de reality shows, esta é a sua oportunidade!

Não deixe escapar esta chance de entrar na Casa dos Segredos 10.

É tudo, por agora!

Temas: Inscrições Casa dos Segredos Secret Story

