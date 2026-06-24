Ainda se lembra do “bigodinho arrebitado”? Instrutor Andrade tem profissão inesperada. E não está ligada à carreira militar

Paulo Andrade tornou-se numa das figuras mais marcantes da 1.ª Companhia graças à sua postura militar e ao estilo rigoroso que o caracterizou dentro do programa. No entanto, esta quarta-feira, dia 24 de junho, o instrutor revelou nas redes sociais em que trabalha atualmente e a profissão está longe dos quartéis militares.

O Instrutor Andrade, apelidado carinhosamente de «Bigodinho Arrebitado» pelos recrutas, é agente de seguros. A publicação que partilhou no Instagram não deixou margem para dúvidas, estabelecendo mesmo um paralelo bem-humorado entre as duas realidades:

«Na 1ª Companhia, eu não deixava passar uma cama mal feita ou uma farda mal ataviada. Hoje, no Grupo L&F, não deixo passar uma apólice onde estejam a pagar mais do que o justo.»