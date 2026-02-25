Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da "1.ª Companhia", em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

Os Instrutores da Primeira Companhia tornaram-se um verdadeiro fenómeno nas redes sociais. Para agradecer o carinho dos fãs após a sua passagem pelo reality show, o Instrutor Joaquim fez uma publicação de agradecimento e não tardou a surgir uma troca de palavras atrevida com a ex-recruta Soraia Sousa.

Na publicação, o Instrutor escreveu: «OBRIGADO! Quero agradecer todo o carinho recebido "cá fora", por todos vós, depois desta desafiante cruzada que foi a 1a Companhia. (Já perceberam que ainda não sei fazer publicações? Hahahah...)»

Soraia Sousa não resistiu e reagiu nos comentários com uma provocação: «Cuidado com o excesso de emotividade»

A conversa não ficou por aqui. O militar respondeu de imediato: «hahahaa...tarde demais...»

A ex-recruta entrou no espírito e reforçou o tom de comando: «À minha voz de "já" 10 polichinelos em 3 segundos.»

Mas foi o Instrutor a ter a última palavra, lançando uma farpa que deu que falar: «Fazem 50 dias de Jangada em Alto Mar.… agora que avistam Terra começam a largar fogo à Jangada. Olha que as Correntes mudam!...»