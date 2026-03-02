Suspeitas confirmadas? Instrutor Joaquim reage a publicação de Soraia Sousa e a Internet está ao rubro

Soraia Sousa fez uma publicação no Instagram que está a dar que falar. Não pelas fotografias em si, ma pelo comentário do Instrutor Rodrigo Joaquim da 1ª Companhia.
«🤔Perdi-me nessa sequência...»: Este foi o comentário do Instrutor Joaquim que deixou os fãs em êxtase. Muito se tem especulado sobre a suposta relação que ambos poderiam vir a ter pela forma como construíram uma bonita amizade ao longo do percurso da ex-recruta na base da 1ª Companhia.
Veja o comentário.
RODRIGO JOAQUIM TÁ MALUCO 👀 #1companhia pic.twitter.com/NGDr00ImvL— Bia. (@Yellowbeanoh) March 2, 2026
Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas
A dinâmica entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim deu que falar mesmo nos últimos dias da 1ª Companhia. E parece que essa cumplicidade entre recruta e militar ainda não morreu e até está bem viva.
É que os dois foram, novamente, apanhados a trocar mensagens atrevidas através das redes sociais. Soraia foi a primeira a meter-se com o instrutor, que ficou conhecido por nunca rir no reality show, da TVI. «Eu vi um sorriso?», perguntou a atriz. Soraia não ficou sem resposta: «Não sei. Viste? Com esses “lunetes” opacos dá para ver?», questionou Rodrigo Joaquim.
Os dois mostram, assim, ter uma boa amizade.