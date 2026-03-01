Instrutor Marques desfaz-se em lágrimas em direto. E o motivo é Filipe Delgado

O programa Em Família da TVI teve como convidados Filipe Delgado, Soraia Sousa e Joana D'arc. Os ex-recrutas da 1ª Companhia foram surpreendidos pelo Instrutor Marques, Instrutor Joaquim e pelo Instrutor Andrade. Numa atuação em direto de Filipe Delgado, o Instrutor Marques não aguentou a emoção e desabou em lágrimas.

Depois de uma conversa com os apresentadores Mónica Jardim e Idevor Mendonça, Filipe Delgado foi convidado a atuar em direto e algo inusitado aconteceu: o Instrutor Marques acabou por ficar em lágrimas durante a atuação, não escondendo o orgulho e a emoção que sente pelo ex-recruta. No vídeo, o Instrutor Marques surge bastante emocionado, com todos a dar-lhe lenços.

Não só os ex-recrutas, como também os instrutores afirmam com convicção a importância que este reality show teve para eles. Todos os discursos e a aproximação que têm fora da base é a prova disso mesmo. O Instrutor Marques prometeu a Filipe Delgado que iria a um concerto seu um dia , e no programa deste sábado acabou por demonstrar o quão acredita no talento de Filipe Delgado.