Instrutor Marques desfaz-se em lágrimas em direto. E o motivo é Filipe Delgado

Ao Minuto

23:20
Choque. Ariana perde 5000€ e o motivo é forte - Big Brother
02:21

Choque. Ariana perde 5000€ e o motivo é forte

23:19
Afinal havia outra? Hugo leva a segunda tampa da noite mas desta vez do seu "grande amor" - Big Brother
08:11

Afinal havia outra? Hugo leva a segunda tampa da noite mas desta vez do seu "grande amor"

23:10
«Parece uma máquina de lavar aqui dentro»: Eva dá tampa ao Hugo em direto - Big Brother
06:35

«Parece uma máquina de lavar aqui dentro»: Eva dá tampa ao Hugo em direto

22:45
João quebra o silêncio sobre Catarina e faz revelações inéditas: «Há muita coisa que não bate certo» - Big Brother

João quebra o silêncio sobre Catarina e faz revelações inéditas: «Há muita coisa que não bate certo»

22:45
Jéssica protagoniza momento hilariante com Cristina Ferreira ao revelar dote desconhecido - Big Brother
04:25

Jéssica protagoniza momento hilariante com Cristina Ferreira ao revelar dote desconhecido

22:39
Ana no centro da polémica. Concorrentes arrasam a colega: «Tem uma lata...» - Big Brother
12:16

Ana no centro da polémica. Concorrentes arrasam a colega: «Tem uma lata...»

22:39
Com 48% dos votos, este concorrente conquista o público e é o primeiro salvo da noite - Big Brother
01:36

Com 48% dos votos, este concorrente conquista o público e é o primeiro salvo da noite

22:24
Hilariante. As "quase comadres" falam da diferença de perspectiva sobre a relação de João e Catarina - Big Brother
02:38

Hilariante. As "quase comadres" falam da diferença de perspectiva sobre a relação de João e Catarina

22:23
João é surpreendido com imagens do casting de Catarina e a reação é inédita - Big Brother
08:26

João é surpreendido com imagens do casting de Catarina e a reação é inédita

22:14
A ferver. A má língua na casa deu que falar e o clima estourou: «não te esqueças que o que ele diz é na frente» - Big Brother
08:39

A ferver. A má língua na casa deu que falar e o clima estourou: «não te esqueças que o que ele diz é na frente»

22:04
A opinião inédita de Bruna Gomes e Flávio Furtado sobre Ricardo João e Ana - Big Brother
02:20

A opinião inédita de Bruna Gomes e Flávio Furtado sobre Ricardo João e Ana

22:02
Ana, Hélder e Norberto atribuem nomeação direta e o concorrente escolhido ficou de queixo caído - Big Brother
07:10

Ana, Hélder e Norberto atribuem nomeação direta e o concorrente escolhido ficou de queixo caído

22:00
Transparências e elegância: o vestido de Cristina Ferreira que está a dar que falar - Big Brother

Transparências e elegância: o vestido de Cristina Ferreira que está a dar que falar

21:59
Decisão de peso. Quem são os concorrentes que devem ter acesso aos camarotes do navio? - Big Brother
02:31

Decisão de peso. Quem são os concorrentes que devem ter acesso aos camarotes do navio?

21:56
Da transparência ao preto clássico: o look de Cristina Ferreira que dominou a gala do Secret Story 10 - Big Brother

Da transparência ao preto clássico: o look de Cristina Ferreira que dominou a gala do Secret Story 10

21:51
«Sem caráter»: Ricardo João arrasa Ana e a concorrente não se deixa ficar - Big Brother
03:49

«Sem caráter»: Ricardo João arrasa Ana e a concorrente não se deixa ficar

21:48
Com um pé na porta: nomeados assistem às imagens da semana e o verniz volta a estalar - Big Brother
07:32

Com um pé na porta: nomeados assistem às imagens da semana e o verniz volta a estalar

21:39
Cristina Ferreira saúda a casa e esta é a reação da apresentadora ao ver os looks dos concorrentes - Big Brother
02:30

Cristina Ferreira saúda a casa e esta é a reação da apresentadora ao ver os looks dos concorrentes

21:36
Bruna Gomes recebe surpresa de Cristina Ferreira na Gala do Secret Story 10. Esta foi a reação da comentadora - Big Brother
01:13

Bruna Gomes recebe surpresa de Cristina Ferreira na Gala do Secret Story 10. Esta foi a reação da comentadora

19:41
Um concorrente em risco logo no arranque e um segredo prestes a ser revelado: tudo sobre a gala desta noite - Big Brother

Um concorrente em risco logo no arranque e um segredo prestes a ser revelado: tudo sobre a gala desta noite

13:48
Liliana incentiva Diogo a atirar-se a concorrente: «Eu quero ser madrinha» - Big Brother
05:48

Liliana incentiva Diogo a atirar-se a concorrente: «Eu quero ser madrinha»

12:45
Diana Dora fica num pranto. E o motivo é inesperado - Big Brother
05:51

Diana Dora fica num pranto. E o motivo é inesperado

12:25
Hilariante! Hélder surpreende toda a casa com uma dança sensual a "concorrente" - Big Brother
05:35

Hilariante! Hélder surpreende toda a casa com uma dança sensual a "concorrente"

12:00
Sol, música e boa disposição: Concorrentes fazem festa improvisada no jardim - Big Brother
06:04

Sol, música e boa disposição: Concorrentes fazem festa improvisada no jardim

10:19
Ricardo João surpreende com desabafo: «Sou demasiado boa pessoa para co-habitar com...» - Big Brother
06:23

Ricardo João surpreende com desabafo: «Sou demasiado boa pessoa para co-habitar com...»

Acompanhe ao minuto

Instrutor Marques desfaz-se em lágrimas em direto. E o motivo é Filipe Delgado

Instrutor Marques desfaz-se em lágrimas em direto. E o motivo é Filipe Delgado - Big Brother

No programa Em Família deste sábado, os ex-recrutas da 1ª Companhia foram surpreendidos pelos Instrutores mas foi Filipe Delgado quem deixou Bruno Marques em lágrimas.

O programa Em Família da TVI teve como convidados Filipe Delgado, Soraia Sousa e Joana D'arc. Os ex-recrutas da 1ª Companhia foram surpreendidos pelo Instrutor Marques, Instrutor Joaquim e pelo Instrutor Andrade. Numa atuação em direto de Filipe Delgado, o Instrutor Marques não aguentou a emoção e desabou em lágrimas.

Depois de uma conversa com os apresentadores Mónica Jardim e Idevor Mendonça, Filipe Delgado foi convidado a atuar em direto e algo inusitado aconteceu: o Instrutor Marques acabou por ficar em lágrimas durante a atuação, não escondendo o orgulho e a emoção que sente pelo ex-recruta. No vídeo, o Instrutor Marques surge bastante emocionado, com todos a dar-lhe lenços.

Não só os ex-recrutas, como também os instrutores afirmam com convicção a importância que este reality show teve para eles. Todos os discursos e a aproximação que têm fora da base é a prova disso mesmo. O Instrutor Marques prometeu a Filipe Delgado que iria a um concerto seu um dia, e no programa deste sábado acabou por demonstrar o quão acredita no talento de Filipe Delgado. 

Veja o vídeo.
