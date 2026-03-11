1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ariana atira: «Se eu tivesse alguém aqui na casa não ia andar a abraçar as pessoas»

João e Ariana falam na hipótese de Diogo ter alguém na casa e ela confessa: «Ia ficar muito desconfortável»

Jéssica e Sara falam de Hugo: «Ele é que se foi lá deitar, tem de assumir a responsabilidade»

João para Diogo: «É algo relacionado com o teu segredo, achas que estás a jogar bem»

Luzia faz pergunta a Sara e o impensável acontece. Veja o momento

Quem são os elos mais fracos do grupo? Ana responde e João é inundado de elogios

João põe tudo em pratos limpos com Ricardo João: «Achavas que eu tinha inveja de ti...»

Jéssica confronta Diogo por causa do empenho na prova: «Desististe»

«Qual é a tua intenção?»: Sara confronta Hélder por causa de algumas atitudes

Sara indignada com Ana: «Estás a gozar com a minha cara!?»

Sara responde a acusações depois de ter dormido novamente com Hugo: «Não devo nada a ninguém»

Ricardo João defende Hugo de acusações relativas a Sara: «Entre marido e mulher não se mete a colher»

Confronto em dinâmica! Luzia chama Hugo à atenção e leva resposta: «É por isso que estou com ela e não contigo»

João faz pergunta insólita: «Dinossauro é um animal?» Veja as reações

Hélder comenta sinal de consentimento: «Temos de ter noção. Temos de nos controlar»

Noite agitada? Liliana questiona: «Porque é que pediram sinal de consentimento?»

Tiago recorda episódio traumatizante: «Vómitos... Ficou toda pálida»

Luzia chocada ao saber que Sara e Hugo continuam a dormir juntos: «Depois do que se passou hoje!?»

Noite de choque no Secret Story 10: A expulsão de Diana Dora que deixou todos abalados

A missão secreta de Ana que incendiou a casa e plantou a «semente da dúvida»

Alta Tensão! Ricardo João contra Eva: «Vai-te deitar que o teu mal é sono»

Hugo passa-se com Sara: «Agora sou eu a falar!»

Sara arrasa Hélder: «Precisa bastante de mim no jogo»

Hugo confronta as mulheres da casa: «Se tenho que me satisfazer em duas semanas, vou fazê-lo»

Hugo dispara para Sara: «Precisas mais de mim do que eu de ti»

1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína» - Big Brother

O militar ficou emocionado com as palavras que lhe foram dirigidas.

A 1ª Companhia já terminou, mas cá fora os recrutas e instrutores continuam a dar que falar e a ser acarinhados pelo público. Que o diga o Instrutor Marques, que recebeu uma carta privada e mostrou tudo nas redes sociais. 

A carta começa com um agradecimento sincero ao militar «por ter entregado de corpo e alma ao programa e aos recrutas, por se ter submetido à exposição e nos ter dado a oportunidade de o conhecer». 

«A "cara de inverno" da primeira gala, o homem discreto e de poucas palavras, para aos poucos nos mostrar que afinal tem um sorriso fácil, uma lágrima genuína, um olhar orgulhoso e um coração em que cabem todas essas emoções e não as guarda», lê-se. 

 

Ricardo Raposo, autor da carta, escreve ainda: «Um sentido de liderança que cativa pelo exemplo e pé de igualdade, a humildade de reconhecer o erro que os fazia sentirem-se livres para errar e tentar de novo, sempre consigo lá para ampará-los. A simplicidade nas suas palavras transportava histórias, proteção e apoio». 

«Você reencontrou um sonho e deixou-nos sonhar consigo, cativou-nos pela sua paixão de agarrar no que mais ama e transformar cada um deles da forma como você sempre quis ser e foi um dia. Na minha opinião, você sempre foi um amigo com farda de instrutor», acrescenta. 

No fim, o militar mostrou-se emocionado e e grato pelo que tinha sido escrito: «O melhor retorno que podia ter são as vossas palavras», escreveu na legenda da partilha que fez na sua página de Instagram.

Veja a carta na íntegra aqui: 

«Carta para o Instrutor Marques

Obrigado por se ter entregado de corpo e alma ao programa e aos recrutas, por se ter submetido à exposição e nos ter dado a oportunidade de o conhecer.

Não foram só os recrutas que saíram diferentes desta experiência, você marcou-nos a todos pela sua própria evolução: a "cara de inverno" da primeira gala, o homem discreto e de poucas palavras, para aos poucos nos mostrar que afinal tem um sorriso fácil, uma lágrima genuína, um olhar orgulhoso e um coração em que cabem todas essas emoções e não as guarda. Um sentido de liderança que cativa pelo exemplo e pé de igualdade, a humildade de reconhecer o erro que os fazia sentirem-se livres para errar e tentar de novo, sempre consigo lá para ampará-los. A simplicidade nas suas palavras transportava histórias, proteção e apoio. Podia enumerar vários pequenos gestos seus de cuidado: as pastilhas para a Soraia, ajudá-los nas barras, apoiar a Joana nos toros, aliviar o Filipe no medo de o ter ofendido e todas as vezes que foi ter com eles para os ajudar, dar um conselho ou contar uma história sua, isso não fez só com que eles criassem uma ligação consigo, mas nós aqui deste lado também, e fez com que percebêssemos que debaixo da farda, o que gritava mais alto era a emoção e a proteção por cada um que já não eram só recrutas. 

Você reencontrou um sonho e deixou-nos sonhar consigo, cativou-nos pela sua paixão de agarrar no que mais ama e transformar cada um deles da forma como você sempre quis ser e foi um dia.

Na minha opinião, você sempre foi um amigo com farda de instrutor. Por isso muitos momentos ficaram marcados, uns mais simples e discretos, outros nem tanto, lembraremos sempre o sorriso a olhar para cada um deles depois de uma noite na manilha e as lágrimas que deitou por ser grato à vida por lhe ter dado esta experiência e aquelas pessoas no momento certo. Não há nada mais poderoso que isso.

Você foi viver um sonho que há muito pensava terminado e trouxe amigos, pessoas que o admiram, uma história para contar e memórias para se orgulhar. Tudo isto não foi só o instrutor Marques, foi também o Bruno Marques e só assim é que fez sentido.

Pessoalmente, obrigado por me deixar estar aqui, por me confiar esta tarefa, que não foi nada mais que um prazer depois de me ensinar tudo isto e já sabe que estarei sempre PRONTO! Com todo o respeito, obrigado por tudo e por tanto, Bruno.

Assinado: Ricardo Raposo». 

 

 

 

