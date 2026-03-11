1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

A 1ª Companhia já terminou, mas cá fora os recrutas e instrutores continuam a dar que falar e a ser acarinhados pelo público. Que o diga o Instrutor Marques, que recebeu uma carta privada e mostrou tudo nas redes sociais.

A carta começa com um agradecimento sincero ao militar «por ter entregado de corpo e alma ao programa e aos recrutas, por se ter submetido à exposição e nos ter dado a oportunidade de o conhecer».

«A "cara de inverno" da primeira gala, o homem discreto e de poucas palavras, para aos poucos nos mostrar que afinal tem um sorriso fácil, uma lágrima genuína, um olhar orgulhoso e um coração em que cabem todas essas emoções e não as guarda», lê-se.

Ricardo Raposo, autor da carta, escreve ainda: «Um sentido de liderança que cativa pelo exemplo e pé de igualdade, a humildade de reconhecer o erro que os fazia sentirem-se livres para errar e tentar de novo, sempre consigo lá para ampará-los. A simplicidade nas suas palavras transportava histórias, proteção e apoio».

«Você reencontrou um sonho e deixou-nos sonhar consigo, cativou-nos pela sua paixão de agarrar no que mais ama e transformar cada um deles da forma como você sempre quis ser e foi um dia. Na minha opinião, você sempre foi um amigo com farda de instrutor», acrescenta.

No fim, o militar mostrou-se emocionado e e grato pelo que tinha sido escrito: «O melhor retorno que podia ter são as vossas palavras», escreveu na legenda da partilha que fez na sua página de Instagram.

Veja a carta na íntegra aqui:

«Carta para o Instrutor Marques

Obrigado por se ter entregado de corpo e alma ao programa e aos recrutas, por se ter submetido à exposição e nos ter dado a oportunidade de o conhecer.

Não foram só os recrutas que saíram diferentes desta experiência, você marcou-nos a todos pela sua própria evolução: a "cara de inverno" da primeira gala, o homem discreto e de poucas palavras, para aos poucos nos mostrar que afinal tem um sorriso fácil, uma lágrima genuína, um olhar orgulhoso e um coração em que cabem todas essas emoções e não as guarda. Um sentido de liderança que cativa pelo exemplo e pé de igualdade, a humildade de reconhecer o erro que os fazia sentirem-se livres para errar e tentar de novo, sempre consigo lá para ampará-los. A simplicidade nas suas palavras transportava histórias, proteção e apoio. Podia enumerar vários pequenos gestos seus de cuidado: as pastilhas para a Soraia, ajudá-los nas barras, apoiar a Joana nos toros, aliviar o Filipe no medo de o ter ofendido e todas as vezes que foi ter com eles para os ajudar, dar um conselho ou contar uma história sua, isso não fez só com que eles criassem uma ligação consigo, mas nós aqui deste lado também, e fez com que percebêssemos que debaixo da farda, o que gritava mais alto era a emoção e a proteção por cada um que já não eram só recrutas.

Você reencontrou um sonho e deixou-nos sonhar consigo, cativou-nos pela sua paixão de agarrar no que mais ama e transformar cada um deles da forma como você sempre quis ser e foi um dia.

Na minha opinião, você sempre foi um amigo com farda de instrutor. Por isso muitos momentos ficaram marcados, uns mais simples e discretos, outros nem tanto, lembraremos sempre o sorriso a olhar para cada um deles depois de uma noite na manilha e as lágrimas que deitou por ser grato à vida por lhe ter dado esta experiência e aquelas pessoas no momento certo. Não há nada mais poderoso que isso.

Você foi viver um sonho que há muito pensava terminado e trouxe amigos, pessoas que o admiram, uma história para contar e memórias para se orgulhar. Tudo isto não foi só o instrutor Marques, foi também o Bruno Marques e só assim é que fez sentido.

Pessoalmente, obrigado por me deixar estar aqui, por me confiar esta tarefa, que não foi nada mais que um prazer depois de me ensinar tudo isto e já sabe que estarei sempre PRONTO! Com todo o respeito, obrigado por tudo e por tanto, Bruno.

Assinado: Ricardo Raposo».