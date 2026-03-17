«Estou desejosa por...»: Irmã de Eva fala em primeira mão sobre o beijo entre Diogo e Ariana

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

A irmã de Eva, Maryn Pais, marcou presença esta manhã no Dois às Dez e comentou em primeira mão o beijo que Diogo e Ariana deram durante a noite de ontem, à frente dos colegas e, claro, à frente de Eva também.

Inicialmente, Maryn Pais pareceu estar incrédula com tudo o que viu e chegou a sugerir o seguinte a Cristina Ferreira: «Seria interessante mostrar o outro lado das câmaras. Outra percepção». «Também não percebi a onde é que estava a minha irmã. Não sei se ela viu, se não viu», questionou. A apresentadora da TVI respondeu prontamente «Sim. Eles estavam todos ali naquele montinho», afirmando dessa forma que Eva assistiu ao beijo.

Cristina Ferreira foi direta ao assunto e perguntou a Maryn se cada dia que passa se torna mais difícil para eles tudo o que estava a acontecer. «Neste momento sim, eu estou desejosa por perceber se isto é missão ou não, da parte dele (...) é a única coisa a que me estou a agarrar neste momento», disse. A apresentadora adiantou que ninguém o mandou tomar essa atitude, ressalvando que Diogo não tem nenhuma missão.