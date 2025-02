Isa Oliveira e Domingos Terra celebram momento muito especial das suas vidas: «Eterno amor»

Isa Oliveira e Domingos Terra, ex-concorrentes do reality show "O Triângulo", da TVI, celebram uma nova fase das suas vidas com o nascimento do primeiro filho, Duarte Maria. O casal, que se apaixonou perante os telespectadores em 2023, partilhou recentemente este momento especial com o público e emocionou Cristina Ferreira no programa Dois às 10. Agora, o casal não deixou de sublinhar o aniversário de seis meses do bebé.

Um amor que nasceu em frente às câmaras

A história de Isa e Domingos começou dentro da casa de O Triângulo, onde conquistaram os portugueses com a sua cumplicidade. Um ano depois, esse amor resultou no nascimento de Duarte Maria, que agora encanta os seguidores do casal nas redes sociais.

Na sua participação no Dois às 10, Isa e Domingos apresentaram o bebé a Cristina Ferreira, que, num momento de ternura, brincou com o recém-nascido:

«És um bebé meu», disse a apresentadora, acrescentando com humor: «Tens que saber que fui eu que juntei os pais (...) Fui eu que te fiz nascer!»

O momento arrancou sorrisos e reforçou a ligação especial entre o casal e a apresentadora, que acompanhou de perto o seu percurso no reality show. Veja o vídeo, em baixo.

O emocionante desabafo de Isa Oliveira

Mais recentemente, Isa Oliveira recorreu às redes sociais para assinalar os seis meses de Duarte Maria. A ex-concorrente partilhou um texto emotivo, onde expressou a rapidez com que o tempo passa e a sua vontade de aproveitar cada instante com o filho:

"Seis meses, filho. Meio ano! O tempo está a passar demasiado rápido e eu só queria que ele abrandasse para estar só parada a olhar para ti durante horas e horas."

Os seguidores de Isa não tardaram a reagir com mensagens de carinho, elogiando a dedicação da jovem ao seu novo papel de mãe.

Veja as fotografias mais encantadoras de Isa, Domingos e Duarte Maria

Isa Oliveira tem partilhado diversos momentos especiais com os fãs. Desde os primeiros sorrisos de Duarte Maria até aos instantes de ternura entre os pais, as imagens mostram a felicidade desta nova família.