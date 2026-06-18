O interesse começou num Reality, mas foi cá fora que o amor “explodiu”. E bastou um ano para dar frutos

Nem sempre as histórias de amor que nascem em programas de televisão têm um final feliz. No entanto, há casos em que a ligação criada diante das câmaras acaba por ganhar uma nova força longe dos holofotes. Foi precisamente isso que aconteceu com um casal muito acarinhado pelos fãs dos reality shows nacionais.

Tudo começou em 2023, durante a participação de ambos no programa O Triângulo. Desde os primeiros dias foi evidente que existia uma cumplicidade especial entre os dois. A simpatia era mútua e a atração também não passou despercebida aos espectadores. Ainda assim, optaram por não avançar para algo mais sério enquanto estavam dentro da casa.

Terminada a aventura televisiva, a proximidade manteve-se e, já longe das câmaras, os sentimentos acabaram por falar mais alto. O que começou como uma amizade e uma forte ligação transformou-se numa verdadeira história de amor, que rapidamente conquistou os seguidores do casal.

Falamos de Isa Oliveira e Domingos Terra, que desde então têm vivido uma relação marcada pela cumplicidade e felicidade. E o romance não demorou a dar um importante passo em frente.

Cerca de um ano depois de assumirem a relação, o casal recebeu a notícia que viria a mudar as suas vidas para sempre: a chegada do primeiro filho em comum. Isa engravidou e, em agosto de 2024, nasceu o pequeno Duarte, um dos momentos mais felizes da vida dos dois.

Desde então, os antigos concorrentes de O Triângulo têm partilhado vários momentos em família, mostrando que a relação continua sólida e mais forte do que nunca.

Entre desafios, conquistas e a experiência da parentalidade, Isa Oliveira e Domingos Terra vivem atualmente uma das fases mais especiais das suas vidas, ao lado do filho que veio consolidar uma história de amor que começou num reality show, mas que floresceu verdadeiramente cá fora.