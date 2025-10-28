O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

Domingos Terra e Isa Oliveira separados? A mensagem enigmática que confundiu os fãs: «Respeitem esta nossa fase...»

Alerta fofura! Filho de Isa Oliveira e Domingos Terra derrete a Internet e estas são as fotos mais queridas que vai ver hoje!

Isa Oliveira faz hoje 30 anos, mas é ela quem presenteia os fãs com as fotos mais fofas de sempre do filho

«Trintei». Foi assim que Isa Oliveira assinalou o seu 30.º aniversário nesta segunda-feira, 27 de outubro. A ex-concorrente d'O Triângulo celebrou a data especial ao lado do namorado, Domingos Terra, e do filho de ambos, Duarte Maria.

Nas redes sociais, Isa Oliveira partilhou um conjunto de fotografias amorosas da sua família, em que o filho aparece em grande destaque. Na legenda dessa mesma publicação, a namorada de Domingos Terra fez uma reflexão sobre os 30 anos de vida.

«“Trintei”… e não podia ser mais feliz e abençoada ❤️ obrigada a todos vocês que, de uma maneira ou de outra, fizeram parte do meu dia! 💫», pode ler-se.

Nas imagens, o estilo do pequeno Duarte Maria não passou despercebido e roubou atenções. «Meus amores familia linda muitas felicidades ❤️», «Esse miúdo é um borracho», « Que casal lindo e feliz com o vosso filhote ❤️», «Um encanto de Família!❤️», «Parabéns Isa tudo de bom para ti para o teu príncipe que é lindo», pode ler-se, na caixa de comentários da publicação.

Veja tudo aqui:

Domingos Terra reagiu à publicação. «Amo vos ❤️», escreveu nos comentários.