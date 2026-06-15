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Isabel Figueira surpreende ao falar da experiência nos reality shows da TVI: «Fiquei um bocadinho assustada»

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Há cerca de um ano que Isabel Figueira integra o painel de comentadores dos reality shows da TVI. Agora, a apresentadora e atriz fez um balanço desta experiência e admitiu que nem tudo foi fácil quando recebeu o convite.

Isabel Figueira está cada vez mais confortável no papel de comentadora dos reality shows da TVI, mas admite que os primeiros tempos foram marcados por alguma insegurança.

Numa entrevista concedida à SELFIE, a comentadora do Secret Story recordou que a entrada neste universo representou um verdadeiro desafio, sobretudo por ter de analisar e comentar o comportamento dos concorrentes de forma justa e equilibrada: «Estou a gostar bastante. No início, fiquei um bocadinho assustada».

Segundo explicou, uma das suas maiores preocupações era conseguir manter a imparcialidade e compreender a dinâmica própria deste tipo de formatos: «Como é que vamos comentar os outros de uma forma imparcial e perceber como é que se joga a isto? Esta foi a minha primeira grande preocupação»

Isabel Figueira destacou ainda que o facto de já ter integrado equipas de comentário noutros programas lhe deu ferramentas importantes para abordar os temas com mais sensibilidade e cautela: «Como já fazia parte do leque de comentadores do 'V+ Fama' e já passei por uma série de situações, a minha sensibilidade a comentar os outros é muito maior». Apesar disso, reconhece que comentar um reality show é uma tarefa particularmente exigente: «É muito mais duro comentar um reality show»

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A comentadora revelou também que, ao contrário do que muitas vezes acontece com figuras ligadas a este género de programas, não tem sido alvo de mensagens ofensivas nas redes sociais. Embora existam seguidores que nem sempre concordam com as suas opiniões, garante que nunca recebeu ataques desagradáveis: «Nunca tive uma mensagem dessas nas redes sociais. Tenho sempre uma ou outra pessoa que possa discordar de um comentário».

Por fim, confessou que nem sempre diz tudo aquilo que lhe vai na cabeça. Isabel Figueira admite que, muitas vezes, precisa de colocar um filtro nas suas palavras, algo que considera ser um exercício importante e que lhe tem permitido desenvolver novas competências ao longo desta experiência televisiva: «Às vezes, tenho muita vontade de dizer certas coisas, mas não posso. É um exercício muito engraçado e tenho que meter um filtro. Isso dá-me ferramentas poderosas».
 

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