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Primeira entrevista de Leandro após terceiro lugar no Desafio Final - Veja a conversa completa - Big Brother
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Fez história num reality com uma paixão intensa. Hoje, ninguém acredita na profissão que escolheu

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Isabela Cardinali surpreendeu os seguidores ao revelar a sua nova profissão. Depois da televisão, a antiga concorrente de reality shows dedica-se agora a um novo projeto.

Depois de anos ligada ao mundo do espetáculo e da televisão, Isabela Cardinali decidiu dar um novo rumo à sua vida profissional. A antiga concorrente de reality shows surpreendeu os seguidores ao revelar que agora vende gomas, um projeto que tem partilhado com entusiasmo nas redes sociais.

Foi através de publicações, vídeos e diretos no Instagram e Tiktok, que Isabela deu a conhecer esta nova fase, mostrando-se dedicada ao negócio e satisfeita com o caminho que escolheu. Entre embalagens coloridas e diferentes variedades de doces, a empresária tem mostrado o dia a dia desta atividade, que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs.

Apesar da novidade, Isabela Cardinali não deixou o mundo circo e continua dedicada aos espetáculos da arte circense.

A nova aposta marca mais um capítulo na vida da ex-concorrente, que continua a manter uma forte ligação com os seguidores através das redes sociais, onde vai partilhando as novidades deste projeto e os bastidores da sua nova rotina profissional.

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