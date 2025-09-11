«Muito sexy»: Isabela Cardinali aquece as redes sociais com fotos em lingerie

Isabela Cardinali: As fotografias mais ousadas da ex-concorrente da «Casa dos Segredos»

Isabela Cardinali voltou a chamar a atenção dos seguidores com uma partilha ousada nas redes sociais. A ex-concorrente da Casa dos Segredos publicou no Instagram uma fotografia em lingerie, onde exibiu a sua confiança.

Na imagem, Isabela surge com um conjunto sensual encarnado, que rapidamente se destacou no feed dos fãs. A partilha gerou inúmeros comentários e elogios, com muitos a sublinhar a beleza da jovem. «Muito sexy», «Maravilhosa», «Uma gata», pode ler-se.

Sempre muito ativa nas redes sociais, a ex-concorrente tem apostado em mostrar diferentes facetas da sua vida, desde momentos pessoais até produções mais ousadas, como esta que não deixou ninguém indiferente.

Recorde que, Isabela Cardinali foi casada com Pedro Moreira, ex-concorrente do reality show em que participou.