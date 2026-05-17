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Crime. Ex-concorrente do Secret Story vê o padrasto ser esfaqueado em assalto assustador

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Isabela Cardinali relata um assalto assustador, na qual viu o seu padrasto ser esfaqueado

Isabela Cardinali, ex-concorrente do Secret Story, viveu um dia de terror, da qual nunca mais se vai esquecer. O seu padrasto foi esfaqueado num crime assustador. Tal aconteceu em Ferreiras do Alentejo, em Beja, quando dois homens tentaram assaltar as bilheteiras do circo de família.

No relato que fez no seu Instagram, Isabela Cardinali conta os momentos de pânico e o que fez para proteger as crianças que já estavam no espaço.

Cardinali descreve ainda os alegados autores do crime: «Tinham 28 anos e conseguiram destruir a zona do meu trabalho, proporcionaram momentos de terror às crianças que aqui estavam», lamentou, 

Temas: Isabela Cardinali

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