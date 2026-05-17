Isabela Cardinali relata crime no Circo onde trabalha: «ele saca de uma navalha e dá-lhe uma facada (…) Havia crianças»

Isabela Cardinali viveu momentos de grande tensão e partilhou nas redes sociais um episódio que marcou profundamente a sua família. A antiga concorrente de Secret Story revelou que o padrasto foi esfaqueado num violento assalto ao circo onde trabalham.

Segundo contou, tudo aconteceu em Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, quando dois homens tentaram assaltar as bilheteiras do circo da família. Durante o confronto, o padrasto de Isabela foi atingido com uma facada, num momento de enorme pânico para todos os que estavam no local.

No testemunho que publicou no Instagram, Isabela descreveu o cenário de terror vivido e explicou que uma das suas maiores preocupações foi proteger as crianças que já assistiam ao espetáculo. “Havia crianças”, sublinhou.

A ex-concorrente disse sobre os alegados autores do crime. «Tinham 28 anos e conseguiram destruir a zona do meu trabalho, proporcionaram momentos de terror às crianças que aqui estavam», escreveu.