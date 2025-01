Namorado de Iury é ex-concorrente de um reality-show e mudou de profissão… Ora espreite!

Após discussão com Iury Mellany, Voz confronta Joana Diniz: «Irritou-se e acabou por lhe atirar à cara que era uma missão»

Iury Mellany é concorrente do Secret Story - Desafio Final. Ficou conhecida no Big Brother 2020, onde conquistou o 4º lugar.

Ao entrar no Desafio Final, garantiu que seria uma concorrente diferente e a verdade é que está mesmo a fazer a diferença. Iury não tem qualquer problema em dizer o que pensa, além de ser muito engraçada quando o momento é oportuno para tal.

Ainda durante a sua passagem pelo Big Brother 2020, apaixonou-se por Daniel Monteiro e ainda hoje estão juntos. Atualmente, o casal gere um negócio de roupa desportiva e já fizeram a sua passagem pelo «Dois às 10».

Daniel Monteiro mudou recentemente de profissão, antes era bombeiro e agora é polícia. Além de partilhar o negócio de roupa desportiva com Iury.

O casal utiliza as suas redes sociais para partilharem vídeo em conjunto de momento hilariante, além de várias partilhas com as viagens que fazem juntos.

O namorado Iury tem aparecido em todas as galas a apoiar a namorada.

A presença de Iury Mellany no Secret Story - Desafio Final já conquistou alguns dos concorrentes e João Ricardo é um deles. O concorrente revelou que considera Iury

«Número 1»