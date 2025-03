Iury Mellany recebe mensagem privada da Voz e por esta ninguém esperava: «Foi uma aposta ganha...»

Estas são as imagens mais marcantes da falsa expulsão de Iury que está viral no instagram da TVI

Iury Mellany recebeu uma carta muito especial escrita pela Voz. Ao ler a dedicatória emocionante do anfitrião da casa, a concorrente do Secret Story - Desafio Final ficou em lágrimas. Curioso? Saiba aqui o que dizia a carta que comoveu a personal trainer e veja todas as reações...

Foi nesta tarde de terça-feira, dia 11 de março que Iury Mellany leu uma carta redigida pelo 'dono da casa'. Ao lado de Daniela Santos, a concorrente não conteve a emoção. Na carta, pode ler-se: «Esta é a Voz. Iury, voltar a recebê-la na minha casa foi uma aposta ganha... quem mais poderia dar-me a conhecer tantos factos importantes que desconhecia e sem os quais a vida não teria a mesma graça».

«Tem sido um privilégio acompanhar o seu crescimento e partilhar consigo tantos momentos marcantes. Aqui estarei no futuro, sempre atento a todas as suas novas conquistas. É tudo por agora», terminou.

«Tão fofo o que eles estão a fazer», reagiu Iury Mellany visivelmente emocionada.

Recorde-se de que esta concorrente ficou conhecida no Big Brother 2020, onde, além de ter conquistado o coração do namorado Daniel Monteiro, de quem está noiva, conquistou o 4º lugar. Agora, 5 anos depois do primeiro programa, Iury voltou em grande e já é semifinalista desta edição do Desafio Final.

Será que vai chegar até ao fim?