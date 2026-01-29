Lágrimas e mais lágrimas. Iury Mellany prova vestido de noiva e o que acontece a seguir deixa todos sem palavras

Iury Mellany está noiva e chegou um dos momentos mais esperados de qualquer casamento: as provas de vestido. A ex-concorrente partilhou nas redes sociais este momento especial, vivido ao lado de algumas das mulheres mais importantes da sua vida, e um detalhe emocionou os seguidores.

No vídeo publicado, Iury Mellany mostra os vestidos que cada familiar escolheu para ela: a irmã, a madrinha, uma amiga, a mãe e duas primas. Cada uma das mulheres presentes tinha uma placa para avaliar os modelos selecionados.

No entanto, foi a escolha de uma das primas que despertou uma reação inesperada: a mãe da noiva não conseguiu conter a emoção e ficou em lágrimas ao ver a filha vestida com o modelo escolhido.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios às escolhas: «Ficas tão linda em todos eles», «O raio da mulher fica bem em todos», «Todos bonitos porque tu és linda», entre outros.