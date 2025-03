Sonho a realidade: Noivo de Iury Mellany fez uma grande mudança! Descubra qual a profissão que sempre sonhou

Profissão de sonho: Iury Mellany falou sobre o novo caminho profissional do noivo, Daniel Monteiro, ex-bombeiro, tem agora nova profissão

Iury Mellany, quarta classificada do Secret Story - Desafio Final, esteve em conversa com Manuel Luís Goucha, onde revelou detalhes sobre a nova fase profissional do seu noivo, Daniel Monteiro.

O ex-concorrente do Big Brother 2020, que até então era bombeiro, fez uma mudança significativa na sua carreira e atualmente é agente da PSP.

Durante a conversa, Iury expressou o orgulho que sente pelo noivo e garantiu que Daniel está completamente realizado com o novo rumo profissional: «Ele está feliz com a atual ocupação e finalmente conseguiu fazer aquilo com que sempre sonhou».

