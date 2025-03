Reação imperdível! Gonçalo Quinaz deixa todos sem palavras com presente único a Iury Mellany!

Gonçalo Quinaz faz uma oferta inesperada a Iury Mellany : Durante o TVI Extra, o comentador surpreendeu a ex-concorrente com presente de noivado.

Iury Mellany foi surpreendida em direto durante a sua participação no TVI Extra, quando Gonçalo Quinaz fez uma oferta inusitada para o seu casamento com Daniel Monteiro. Iury, que ficou em quarto lugar no Secret Story - Desafio Final, foi elogiada pelo comentador, que se mostrou disponível para ajudar no grande dia de Iury.

Durante a conversa sobre o casamento, Gonçalo Quinaz aproveitou a oportunidade para fazer uma oferta generosa a Iury: «Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns a Iury pela prestação dela neste último Desafio, dizer que gostei muito da sua prestação e que ela é uma justa finalista».

Oferta especial para o casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro

Após os elogios, Gonçalo Quinaz ofereceu a sua quinta de eventos para o casamento de Iury e Daniel, e deixou a ex-concorrente visivelmente surpresa e emocionada: «Deixa-me dizer que eu meto, coloco a minha quinta à tua disposição para que vocês possam casar e não tens que te preocupar com nada».

A oferta não passou despercebida aos fãs, que reagiram nas redes sociais à generosidade de Gonçalo Quinaz. Iury, que recentemente ficou noiva dentro do programa, agradeceu emocionada pela oferta e demonstrou o quanto a ajuda era significativa para ela.

