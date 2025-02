Exaltada, Iury Mellany compara Joana Diniz a Miguel Vicente: «Eu sou a vítima!»

Ontem, dia 27 de fevereiro, após o Especial do “Secret Story – Desafio Final” conduzido por Cláudio Ramos, Iury Mellany mostra-se exaltada com Joana Diniz, depois de ter assistido a imagens onde a colega acusava Sandrina Pratas de se «rebaixar» a Iury: «Estou chateada com a Joaninha por me ter acusado, foi completamente despropositado… eu nunca lhe fiz mal nenhum! Quer puxar pela Sandrina? Força! Mas tu não puxas alguém afundando a outra! (…) tu não puxas para afundar outra pessoa, não se faz, é feio!», diz, exaltada.

Mesmo após o pedido de desculpa de Joana Diniz, Iury Mellany não se ficou: «Eu já perdoei, porque não sou ninguém para não perdoar, mas não gostei! Não vou andar aqui a fingir que está tudo bem!». Com as emoções ao rubro, Iury compara Joana Diniz a Miguel Vicente: «A meu ver, foi muito pior do que o Miguel faz: ele planta, ela teve a intenção e foi direta! Para mim, foi pior!», reage.

Iury continua e diz mesmo que Joana Diniz e Miguel Vicente foram as duas pessoas que tentaram desestabilizar a relação da concorrente com a amiga Sandrina, e afirma: «Eu posso comparar, porque eu sou a vítima, eu e a Sandrina, porque foram duas pessoas que tentaram a prejudicar a nossa relação».

Veja tudo, no vídeo em baixo.



Em cima, veja todos os vídeos, que exploram ao detalhe os momentos de tensão entre as duas concorrentes.